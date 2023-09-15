"Это полная чушь": ученые отреагировали на презентацию трупов инопланетян в Конгрессе Мексики (фото)

Исследователи подвергли критике утверждение о том, то два необычных тела каких-то существ являются трупами инопланетян.

12 сентября в Конгрессе Мексики состоялись слушания, подобные тем, которые раньше были проведены в Конгрессе США, касательно случаев появления НЛО. Во время этих слушаний депутатам были показаны два тела, как утверждается нечеловеческих существ. Но ученые считают, что это очередная мистификация и ничто не указывает на то, что эти существа являются инопланетянами, пишет Live Science.

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Тела двух странных существ ростом в 1 метр в закрытых коробках, похожих на стеклянные гробы представили Конгрессу Мексики журналист и уфолог Хайме Мауссан и его команда. Существа имеют очень худые тела, серую кожу, большие головы и три пальца на руках и ногах.

Ученые считают, что это очередная мистификация и ничто не указывает на то, что эти существа являются инопланетянами Фото: Live Science

Мауссан заявил, что это окаменелые останки нечеловеческих существ были обнаружены Перу и радиоуглеродный анализ показывает, что им 1000 лет. По словам уфолога, то что это не люди показал анализ ДНК. Также он давил, что внутри тел находятся "яйца", которые можно использовать для размножения.

В то же время, общаясь с журналистами издания Live Science, Мауссан заявил, что он никогда не говорил о том, что окаменелые останки принадлежат именно инопланетянам. Просто у него есть доказательства, что это точно не человеческие существа и внутри у них находятся импланты, изготовленные из осмия и кадмия, что может указывать на внеземное происхождение, ведь такие технологии не были известны 1000 лет назад.

Тела двух странных существ ростом в 1 метр в закрытых коробках, похожих на стеклянные гробы представили Конгрессу Мексики журналист и уфолог Хайме Мауссан и его команда Фото: Live Science

"Я считают, что это полная чушь. То что этому уфологу дали время для выступления в Конгрессе является отражением антинаучных настроений, которые преобладают сегодня в нашей стране", — говорит Рафаэль Божалил-Парра из Национального автономного университета Мексики.

Некоторые СМИ распространили информацию о том, что именно в этом университете проводили исследование необычных существ. Но Божалил-Парра заявил, что никаких анализов ДНК здесь не проводили.

По словам Дэвида Андерсона из Рэдфордского университета, США, если бы эти трупы принадлежали инопланетянам, то проводить радиоуглеродный анализ на основе углерода-14 для выяснениях их возраста, было бы бесполезно. Дело в том, что этот изотоп углерода образуется, когда солнечное излучение попадает в верхние слои атмосферы Земли. То есть, чтобы провести анализ возраста нужно знать с какой скоростью образуется этот изотоп на планете предполагаемых инопланетян.

По словам Эндрю Нельсона из Западного университета в Онтарио, Канада, то, что это не инопланетяне можно сказать судя по их анатомии. Скорее всего это человеческие мумии, которые были изменены таким образом, чтобы они походили на внеземных существ. Например, ступни ног и кисти рук скорее всего специально деформировали, то же касается и головы.

Нельсон говорит, что хотя Мауссан утверждает, что у него есть все необходимые исследования тел этих существ, научное сообщество до сих пор не получило данных, чтобы провести экспертную оценку.

"Если этим останкам действительно 1000 лет, и они были найдены в Перу, то может быть было разграблено какое-то человеческое захоронение", — говорит Нельсон.

Джеб Кард из Университета Майами в Огайо, США, считает, что растущая популярность теорий заговора помогает объяснить, почему происходят подобные презентации "инопланетян".

Фокус уже писал о том, что NASA предоставило первый отчет исследования случаев появления НЛО и ученые рассказали о том, связаны ли они с внеземными цивилизациями.