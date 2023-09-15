Первый отчет NASA об НЛО: что ученые выяснили об этих загадочных явлениях

Имеют ли НЛО внеземное происхождение? В том числе и над этим вопросом работала группа ученых.

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Группа исследователей по изучению НЛО, которая в течение года работала над изучением фактов наблюдений за аномальными явлениями, представила 14 сентября свой долгожданный первый отчет. Итак, связаны ли НЛО с инопланетянами или нет? Об этом пишет Space.

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В 2022 году NASA сформировала независимую исследовательскую группу, которая должна была собрать информацию о фактах наблюдения НЛО и предоставить данные о том, как их лучше собирать и анализировать, чтобы понять природу неопознанных объектов. Напоминаем, что Министерство обороны США приняло новый термин для обозначения НЛО – непознанные аномальные явления (НАЯ), который теперь используют и в NASA.

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НЛО — это инопланетяне или нет?

14 сентября был представлен первый отчет ученых, которые исследовали НЛО. По словам главы NASA Билла Нельсона, главный вывод этого исследования состоит в том, что до сих пор неизвестно, что из себя представляют многие из этих аномальных явлений, но нет никаких доказательств того, что они имеют внеземное происхождение.

Главный вывод этого исследования состоит в том, что до сих пор неизвестно, что из себя представляют многие из этих аномальных явлений Фото: Скриншот

В первом отчете не предоставлена разгадка тайны НЛО, но есть рекомендации для NASA, что может помочь разобраться с этим. В частности, ученые считают, что нужно задействовать большое количество спутников для наблюдения за Землей, чтобы получить больше качественных данных об НЛО.

Ученые считают, что имеющиеся данные не могу предоставить полной картины об аномальных явлениях. По словам Николы Фокс, заместителя администратора Управления научных миссий NASA, существует множество свидетельств очевидцев и визуальных эффектов, связанных с НЛО, но их нельзя использовать для того, чтобы сделать окончательные научные выводы о природе и происхождении этих явлений или объектов.

В NASA считают, что в любом случае НЛО могут представлять опасность для самолетов, а потому нужно выяснить насколько большая угроза для безопасности воздушного пространства. Авторы отчета рекомендуют использовать искусственный интеллект для обработки данных, которые касаются НЛО, чтобы можно было обнаружить аномальные явления.

Несмотря на то, что ученые считают, что НЛО не имеют внеземного происхождения и многие из них представляют собой земные объекты или явления, есть еще объекты, которые остаются загадкой.

Очевидцы заявляют, что НЛО нарушают законы физики

НЛО в последние несколько лет были в центре внимания правительства США из-за того, что бывшие сотрудники разведки и бывшие военные Пентагона открыто заявили о том, что встречали неопознанные объекты или аномальные явления. Бывшие военные пилоты в своих интервью заявляли, что наблюдали объекты, которые своим поведением в воздухе нарушают законы физики и используют неизвестные технологии для полета. Бывший офицер разведки Пентагона даже дал показания в Конгрессе США в июле этого года, как уже писал Фокус, и рассказал о том, что американское правительство скрывает доказательства существования разбившегося космического корабля инопланетян.

Никаких реальных доказательств конгрессмены не получили, а в специальном отделе Пентагона по изучению НЛО, заявили, что пока нет достоверных доказательств существования внеземных цивилизаций и того, что НЛО бросают вызов известным законам физики.

Напоминаем, что в Министерстве обороны США рассказали о том, где чаще всего на Земле наблюдают появление НЛО, как уже писал Фокус.