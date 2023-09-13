Истина где-то там. NASA представляет отчет об НЛО: смотрите в прямом эфире (видео)

Тайна появления неопознанных аномальных явлений, как теперь называют НЛО, до сих пор полностью не раскрыта.

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В прошлом году NASA поручило группе ученых заняться исследованием фактов появления НЛО, которые трудно объяснить и уже 14 сентября, ученые представят долгожданные результаты своего расследования на брифинге для СМИ. За этой пресс-конференцией можно наблюдать в прямом эфире, пишет ScienceAlert.

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Непознанные аномальные явления (НАЯ) — именно так стали называть сейчас НЛО и эксперты NASA, и представители Пентагона, где было создано отдельное управление для расследований подобных явлений.

Существуют факты появления НЛО, которые не поддаются объяснению и их нельзя причислить к известным природным явлениям или же отнести к известным летательным аппаратам. Поэтому ученым очень трудно делать какие-либо выводы, ведь высококачественных наблюдений за такими НАЯ очень мало.

Поэтому NASA собрало группу из 16 ученых, которые могли бы на основе имеющихся данных, выяснить, что же на самом деле видели наблюдатели тех или иных аномальных явлений. По словам астрофизика Томаса Зурбухена, который до недавнего времени был заместителем администратора Управления научных миссий NASA, у космического агентства есть доступ к широкому спектру наблюдений за Землей из космоса. Поэтому это помогает лучше понять природу аномальных явлений.

Непознанные аномальные явления (НАЯ) — именно так стали называть сейчас НЛО и эксперты NASA, и представители Пентагона, где было создано отдельное управление для расследований подобных явлений Фото: Forbes

Группа ученых начала свою работу в октябре прошлого года и почти через год готова предоставить результаты своей работы, которая может заложить основу для дальнейших исследований НЛО. Брифинг для СМИ в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне запланирован на 14 сентября 2023 года и должен начаться в 17:00 по киевскому времени. В время брифинга будет представлен полный отчет об НЛО от группы экспертов по итогу почти года работы.

Согласно заявлению NASA, цель этого исследования не заключалась в том, чтобы ответить на все вопросы, которые касаются НЛО. Ученые сосредоточились на том, как данные из разных источников можно каталогизировать и проанализировать в будущем, чтобы пролить больше света на НЛО.

При этом известно, что эксперты не получили доступ к засекреченным документам, а использовали только общедоступную информацию о наблюдениях за аномальными явлениями. По словам представителей NASA, одной из задач исследования было понимание лучшего обеспечения безопасности самолетов в воздухе, а также понимание угроз национальной безопасности США. В NASA сообщили, что сейчас как никогда общество заинтересовано в расследовании фактов появления НЛО, а потому используется строго научный подход для объяснения аномальных явлений.

Как уже писал Фокус, эксперты из специального отдела Пентагона по изучению НЛО, рассказали, как на самом деле выглядят эти объекты, которые чаще всего наблюдают люди.