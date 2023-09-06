Пентагон признал, что сотни НЛО были замечены по всему миру: названы места, где их больше всего (фото)

Карта мест на Земле, где чаще всего наблюдали неопознанные объекты, опубликована на новом сайте отдела Пентагона по расследованию случаев появления НЛО.

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Министерство обороны США опубликовало новый документ, который показывает "горячие точки НЛО в мире". На новом сайте размещена карта с указанием случаев наиболее частых наблюдений НЛО в период между 1996 и 2023 годами. Глава отдела Пентагона признал, что по всему миру были обнаружены сотни загадочных неопознанных объектов, пишет Daily Mail.

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Карта вместе с дополнительной информацией о местах, где чаще всего наблюдали НЛО на Земле опубликована на сайте Управления по анализу аномалий во всех средах, которое входит в состав Пентагона. Сейчас американские военные называют такие неизвестные объекты неопознанными аномальными явлениями (НАЯ), хотя в СМИ продолжат использовать привычное всем обозначение – НЛО. Новый отдел Пентагона по исследованию НАЯ был создан в июле прошлого года с целью разобраться имеют ли эти явления земное или внеземное происхождение.

По словам руководителя Управления по анализу аномалий во всех средах Шона Киркпатрика, такие непознанные объекты наблюдают по всему миру, и их сотни, хотя есть места, которые можно назвать "горячими точками НЛО".

Министерство обороны США опубликовало новый документ, который показывает "горячие точки НЛО в мире" Фото: Daily Mail

По словам Киркпатрика, новый сайт предназначен для того, чтобы дать общественности информацию о деятельности его управления, а также о том, что уже удалось узнать о неопознанных аномальных явлениях. На этом сайте будет представлена информация, включая фотографии и видео НЛО, по мере того, как они будут рассекречены и все это можно будет публиковать. На прошлой неделе представители Министерства обороны США заявили, что этот сайт покажет, что Пентагон хочет предоставить больше информации об НЛО для общественности.

Глава отдела Пентагона признал, что по всему миру были обнаружены сотни загадочных неопознанных объектов Фото: Скриншот

Новый сайт появился возможно как следствие недавних слушаний в Конгрессе США по поводу НЛО, где бывший сотрудник Пентагона заявил о том, что Министерство обороны США имело непосредственные контакты с НЛО, как уже писал Фокус.

Свидетель также заявил, что у правительства США есть неповрежденные и частично неповрежденные внеземные транспортные средства, хотя он не представил никаких доказательств в поддержку этого или любого другого своего утверждения.

НЛО был замеченен пролетающим над стадионом в Японии Фото: Daily Mail

Киркпатрик раскритиковал эти заявления разоблачителя НЛО о предполагаемых секретных программах Пентагона, которые связаны с внеземными технологиями. Как уже писал Фокус, некоторые ученые также подвергли критике эти утверждения и потребовали предоставить доказательства того, что правительство США действительно хранит где-то космический корабль инопланетян.

Что касается "самых горячих точек" на планете, где чаще всего наблюдают НЛО, то это регионы, которые включают города Нагасаки и Хиросима в Японии, восточное и западное побережья США, включая Калифорнию, а также некоторые части Ближнего Востока, включая Ирак и Сирию. По крайней мере, так считают специалисты Пентагона, которые собрали данные о наблюдениях НЛО за последние почти 30 лет.

В Японии часто наблюдают НЛО, особенно возле горі Сенгамори Фото: Daily Mail

Кстати, в Японии в префектуре Фукусима, находится еще одно место, где очень часто наблюдают НЛО. Местность возле горы Сенганмори местные жители называют настоящим "магнитом для НЛО", как уже писал Фокус.

Еще весной Управления по анализу аномалий во всех средах предоставило свой очередной отчет по изучению НЛО, в котором сказано, что почти все известные неопознанные объекты имеют земное происхождение, как уже писал Фокус.