Загадочная гора в Японии: это место притягивает к себе НЛО

Местные жители неоднократно заявляли о том, что рядом с горой Сенганмори неоднократно видели непознанные летающие объекты.

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Префектура Фукусима за пределами Японии чаще всего ассоциируется с аварией на местной АЭС в 2011 году. Но здесь также находится гора Сенганмори, высота которой составляет примерно 460 метров, и ее местные жители считают "магнитом" для НЛО. Десятки тысяч туристов ежегодно приезжают в городок Ино, который расположен у подножия горы, чтобы своими глазами увидеть место, которое, как считается, окутано внеземной тайной, пишет Daily Mail.

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Местные энтузиасты, которые живут в городке Ино и занимаются анализом собранных сведений о появлении НЛО смогли открыть здесь "инопланетный музей", а в 2021 году здесь появилась Международная лаборатория НЛО. Здесь собирают данные о непознанных воздушных явлениях со всего мира.

Местные жители неоднократно заявляли о том, что рядом с горой Сенганмори неоднократно видели непознанные летающие объекты Фото: Daily Mail

В самом музее НЛО местные энтузиасты собрали около трех тысяч экспонатов, которые как считается, связаны с появлением инопланетян в данном регионе Японии. Учредители музея заявляют о том, что здесь собраны около тысячи секретных документов ЦРУ, в которых говорится о наблюдениях неопознанных летающих объектов по всему миру и анализе данных событий.

Префектура Фукусима за пределами Японии чаще всего ассоциируется с аварией на местной АЭС в 2011 году. Но здесь также находится гора Сенганмори, высота которой составляет примерно 460 метров, и ее местные жители считают "магнитом" для НЛО. Десятки тысяч туристов ежегодно приезжают в городок Ино, который расположен у подножия горы, чтобы своими глазами увидеть место, которое, как считается, окутано внеземной тайной Фото: Daily Mail

Впервые рядом с горой Сенганмори заметили в небе летящий конусообразный объект в 1972 году. С тех пор ежегодно очевидцы сообщают о постоянном появлении НЛО рядом с горой. Поэтому каждый год примерно 30 тысяч туристов приезжают в городок Ино, чтобы своими глазами увидеть место, которое притягивает НЛО.

Впервые рядом с горой Сенганмори заметили в небе летящий конусообразный объект в 1972 году. С тех пор ежегодно очевидцы сообщают о постоянном появлении НЛО рядом с горой. Поэтому каждый год примерно 30 тысяч туристов приезжают в городок Ино, чтобы своими глазами увидеть место, которое притягивает НЛО Фото: Daily Mail

Некоторые местные жители верят в то, что гора является искусственно построенным объектом, который может быть своеобразной "авиабазой" для инопланетян. Местные исследователи феномена НЛО указывают на то, что здесь постоянно видят загадочные летающие объекты, а сама гора может также служить своеобразным центром связи для инопланетян.

В 2021 году ученые из Международной лаборатории НЛО заявили о том, что они подтверждают аутентичность изображение летящего в небе неизвестного объекта, которое сделал ученик местной школы. Ученые заявили, что дискообразный объект, замеченный над горой Сенганмори, не являются самолетом или вертолетом и может принадлежать внеземной цивилизации.

Некоторые местные жители верят в то, что гора является искусственно построенным объектом, который может быть своеобразной "авиабазой" для инопланетян. Местные исследователи феномена НЛО указывают на то, что здесь постоянно видят загадочные летающие объекты, а сама гора может также служить своеобразным центром связи для инопланетян Фото: Daily Mail

В прошлом году ученые из Международной лаборатории НЛО получили 452 сообщения о случаях наблюдения НЛО в небе над Японией и, в частности, в данной местности. 149 изображений летающих объектов были признаны не подделками.

В прошлом году ученые из Международной лаборатории НЛО получили 452 сообщения о случаях наблюдения НЛО в небе над Японией и, в частности, в данной местности. 149 изображений летающих объектов были признаны не подделками Фото: Daily Mail

Некоторые люди скептиче6сски относятся к тому, что гора Сенганмори хранит какие-либо секреты и что это место привлекает инопланетян. Но люди, которые видели в небе здесь необычные объекты продолжают настаивать на том, что данная местность все-таки является "магнитом" для НЛО.

До сих пор существование инопланетной жизни, а уже тем более существование высокоразвитой внеземной цивилизации, так и не доказано.

Фокус уже писал о том, что ученые из США планируют летом этого года провести поиск на дне Тихого океана обломков возможного космического исследовательского аппарата инопланетян, который упал на Землю еще в 2014 году.

Также Фокус писал об известных случаях наблюдения НЛО, которые до сих пор сбивают с толку. Непознанные летающие объекты наблюдают уже 80 лет, но многие из них имеют земное происхождение.