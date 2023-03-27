Известные случаи наблюдения НЛО, которые до сих по сбивают с толку: что это было

Непознанные летающие объекты наблюдают уже 80 лет, но многие из них имеют земное происхождение.

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Сейчас внимание к НЛО или неопознанным воздушным явлениям, как их теперь принято называть в США, снова возродилось. В Министерстве обороны США даже создали в прошлом году специальное ведомство, которое занимается сбором и анализом всех сведений, связанных с НЛО. Многие объекты, которые были приняты за внеземные летательные аппараты на самом деле оказались либо метеозондами, либо воздушными шарами или вообще связаны с метеоявлениями. НЛО наблюдают очень часто американские военные летчики и первые наблюдения уходят к 40-м годам прошлого века. Издание Daily Mail представляет пять легендарных встреч с НЛО и рассказывает, чем они были на самом деле, согласно официальной версии.

Воздушный "бой" Гормана, 1948 год

В 1948 году пилот ВВС США Джордж Горман, который летел на самолете P-51 "Мустанг", в течение 27 минут наблюдал перемещение в воздухе белого шара над штатом Северная Дакота.

Горман после события говорил, что никогда ничего подобного не видел. Но его свидетельство встречи с НЛО стало предметом расследования в рамках проекта "Синяя книга" (это была попытка правительства США проанализировать самые ранние встречи с НЛО).

В 1948 году пилот ВВС США Джордж Горман, который летел на самолете P-51 "Мустанг", в течение 27 минут наблюдал перемещение в воздухе белого шара над штатом Северная Дакота Фото: Daily Mail

Изначально Горман, который летал в одиночку по ночам для тренировок, принял белый шар за хвостовые огни другого самолета. По его оценке, шар был примерно 20 см в диаметре и постоянно изменял яркость излучаемого света. Когда пилот подлетел ближе к шару, то объект перестал мигать и улетел в другую сторону. Горман пытался подлететь очень близко, но шар очень быстро улетел.

Рассказ Гормана подтвердили два авиадиспетчера и еще один пилот другого самолета. Следователи из ВВС пришли к выводу, что на самом деле это был обычный метеозонд.

Наблюдения за НЛО над Вашингтонским национальным аэропортом, 1942 год

В июле 1942 года радары диспетчеров Вашингтонского национального аэропорта зафиксировал появление семи объектов, которые двигались быстрее, чем любой другой самолет в то время. При этом диспетчеры позже заметили, что эти объекты очень яркие и летят с невероятной скоростью.

Военные пилоты с борта своих самолетов также увидели эти огни, которые перемещались на несколько сотен метров ниже, чем находились самолеты. Но яркие объекты двигались так быстро, что пилоты не могли их догнать.

Правительство официально заявило, что точки на радарах появились вследствие температурной инверсии, то есть изменения уровня температуры с высотой. Что касается того факта, что пилоты самолетов видели летящие яркие объекты в небе, то официально было объявлено, что это были метеозонды или летящие в атмосфере метеоры.

Смерть капитана Томаса Мантелла, 1958 год

Диспетчеры одной из военных авиабаз в штате Кентукки, США, заметили на радарах неопознанный летающий объект. На его изучение вылетел на самолете самолете P-51 "Мустанг" капитан Томас Мантелл. Подлетая к объекту, он сообщил, что он похоже сделан из металла и имеет огромные размеры.

Чтобы рассмотреть лучше этот объект пилот поднял самолет намного выше, но затем перестал выходить на связь. Обломки его самолета были найдены позже в том же районе.

Диспетчеры одной из военных авиабаз в штате Кентукки, США, заметили на радарах неопознанный летающий объект. На его изучение вылетел на самолете самолете P-51 "Мустанг" капитан Томас Мантелл Фото: Daily Mail

Сейчас считается, что пилот увидел засекреченный американский воздушный шар, который был создан исследования атмосферы и постоянных метеорологических наблюдений на больших высотах. Когда этот шар поднялся на высоту в 30 км, то он имел 21 метр в диаметре и 31 метр в высоту. Принято считать, что пилот поднял самолет слишком высоко и потерял сознание от нехватки кислорода, а потому его самолет разбился.

Но даже сейчас, многие приверженцы теорий заговора считают, что на самом деле Мантелл увидел инопланетный корабль и тот его обстрелял.

Летающая тарелка над Аляской, 1997 год

Местные жители в городе Фэрбенкс, штат Аляска, вызвали полицию, после того, как заметили в небе, по их оценкам примерно 100-метровую летающую тарелку. Но на самом деле, это был воздушный шар для изучения газов в стратосфере, который был создан ученым из NASA. Летающей тарелкой оказалась гондола с научными приборами, прикрепленная снизу к воздушному шару.

Летающей тарелкой оказалась гондола с научными приборами, прикрепленная снизу к воздушному шару Фото: NASA

Красные огни в небе, 1952 год

Также в рамках проекта "Синяя книга" эксперты проводили расследование еще одной встречи с НЛО в 1952 году. Тогда сотрудники одной из авиабаз в США заметили в небе быстрое перемещение летающих тарелок, которые имели разную форму, но светили красными огнями.

В небо отправился пилот на самолете F-94 "Старфайр", который обнаружил группу из трех секретных воздушных шаров, которые занимались исследованием атмосферы. Хотя официальная версия была озвучена, сотрудники авиабазы еще долго утверждали, что это были НЛО, а не воздушные шары.

Фокус уже писал о том, что известный астрофизик из США считает, что инопланетяне все же существуют и даже отправили огромный космический корабль на исследование Солнечной системы и нашей планеты.

Этот же ученый из Гарвардского университета считает, как уже писал Фокус, что на Землю возможно упал внеземной космический аппарат и уже летом этого года его планируют найти на дне Тихого океана.