Відомі випадки спостереження НЛО, які до цих пір збивають з пантелику: що це було

Непізнані літаючі об'єкти спостерігають уже 80 років, але багато хто з них має земне походження.

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Зараз увага до НЛО чи непізнаних повітряних явищ, як їх тепер прийнято називати у США, знову відродилася. У Міністерстві оборони США навіть створили минулого року спеціальне відомство, яке займається збиранням та аналізом усіх відомостей, пов'язаних із НЛО. Багато об'єктів, які були прийняті за позаземні літальні апарати, насправді виявилися або метеозондами, або повітряними кулями або взагалі пов'язані з метеоявищами. НЛО дуже часто спостерігають американські військові льотчики і перші спостереження починаються з 40-х років минулого століття. Видання Daily Mail представляє п'ять легендарних зустрічей з НЛО та розповідає, чим вони були насправді, згідно з офіційною версією.

Повітряний бій Гормана, 1948 рік

У 1948 році пілот ВПС США Джордж Горман, який летів на літаку P-51 "Мустанг", протягом 27 хвилин спостерігав переміщення в повітрі білої кулі над штатом Північна Дакота.

Горман після події казав, що ніколи нічого такого не бачив. Але його свідчення зустрічі з НЛО стало предметом розслідування в рамках проекту "Синя книга" (це була спроба уряду США проаналізувати ранні зустрічі з НЛО).

У 1948 році пілот ВПС США Джордж Горман, який летів літаком P-51 "Мустанг", протягом 27 хвилин спостерігав переміщення в повітрі білої кулі над штатом Північна Дакота. Фото: Daily Mail

Спочатку Горман, який літав по ночах для тренувань, прийняв білу кулю за хвостові вогні іншого літака. За його оцінкою, куля була приблизно 20 см в діаметрі і постійно змінювала яскравість світла, що випромінюється. Коли пілот підлетів ближче до кулі, об'єкт перестав блимати і полетів у інший бік. Горман намагався підлетіти дуже близько, але куля дуже швидко відлетіла.

Розповідь Гормана підтвердили два авіадиспетчери та ще один пілот іншого літака. Слідчі з ВПС дійшли висновку, що насправді це був звичайний метеозонд.

Спостереження за НЛО над Вашингтонським національним аеропортом, 1942 рік

У липні 1942 року радари диспетчерів Вашингтонського національного аеропорту зафіксували появу семи об'єктів, які рухалися швидше, ніж будь-який інший літак на той час. При цьому диспетчери пізніше помітили, що ці об'єкти дуже яскраві та летять із неймовірною швидкістю.

Військові пілоти з борту своїх літаків також побачили ці вогні, які переміщалися на кілька сотень метрів нижче, ніж літаки. Але яскраві об'єкти рухалися так швидко, що пілоти не могли їх наздогнати.

Уряд офіційно заявив, що крапки на радарах з'явилися внаслідок температурної інверсії, тобто зміни рівня температури із висотою. Що стосується того факту, що пілоти літаків бачили яскраві об'єкти, що летять, в небі, то офіційно було оголошено, що це були метеозони або метеори, що летять в атмосфері.

Смерть капітана Томаса Мантелла, 1958 рік

Диспетчери однієї з військових авіабаз у штаті Кентуккі, США, помітили на радарах невідомий літаючий об'єкт. На його вивчення вилетів літаком літака P-51 "Мустанг" капітан Томас Мантелл. Підлітаючи до об'єкта, він повідомив, що схоже зроблений з металу і має величезні розміри.

Щоб розглянути краще, цей об'єкт пілот підняв літак набагато вище, але потім перестав виходити на зв'язок. Уламки його літака було знайдено пізніше у тому самому районі.

Диспетчери однієї з військових авіабаз у штаті Кентуккі, США, помітили на радарах невідомий літаючий об'єкт. На його вивчення вилетів літаком літака P-51 "Мустанг" капітан Томас Мантелл Фото: Daily Mail

Зараз вважається, що пілот побачив засекречену американську повітряну кулю, яку було створено дослідження атмосфери та постійних метеорологічних спостережень на великих висотах. Коли ця куля піднялася на висоту в 30 км, то вона мала 21 метр у діаметрі та 31 метр у висоту. Вважають, що пілот підняв літак занадто високо і втратив свідомість від нестачі кисню, а тому його літак розбився.

Але навіть зараз багато прихильників теорій змови вважають, що насправді Мантелл побачив інопланетний корабель і той його обстріляв.

Літаюча тарілка над Аляскою, 1997 рік

Місцеві жителі у місті Фербенкс, штат Аляска, викликали поліцію, після того, як помітили в небі, за їхніми оцінками приблизно 100-метрову тарілку, що літає. Але насправді, це була повітряна куля для вивчення газів у стратосфері, яка була створена вченим із NASA. Літаючою тарілкою виявилася гондола з науковими приладами, прикріплена знизу до повітряної кулі.

Літаючою тарілкою виявилася гондола з науковими приладами, прикріплена знизу до повітряної кулі. Фото: NASA

Червоні вогні у небі, 1952 рік

Також у рамках проекту "Синя книга" експерти проводили розслідування ще однієї зустрічі з НЛО 1952 року. Тоді співробітники однієї з авіабаз у США помітили в небі швидке переміщення тарілок, що літають, які мали різну форму, але світили червоними вогнями.

У небо вирушив пілот літаком F-94 "Старфайр", який виявив групу з трьох секретних повітряних куль, які займалися дослідженням атмосфери. Хоча офіційну версію було озвучено, співробітники авіабази ще довго стверджували, що це були НЛО, а не повітряні кулі.

Фокус вже писав про те, що відомий астрофізик зі США вважає, що інопланетяни все ж таки існують і навіть відправили величезний космічний корабель на дослідження Сонячної системи та нашої планети.

Цей же вчений з Гарвардського університету вважає, як уже писав Фокус, що на Землю можливо впав позаземний космічний апарат і вже влітку цього року планують його знайти на дні Тихого океану.