Загадкова гора в Японії: це місце притягує до себе НЛО

Місцеві жителі неодноразово заявляли про те, що поряд із горою Сенганморі неодноразово бачили неопізнані літальні об'єкти.

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Префектура Фукусіма за межами Японії найчастіше асоціюється з аварією на місцевій АЕС у 2011 році. Але тут також є гора Сенганморі, висота якої становить приблизно 460 метрів, і її місцеві жителі вважають "магнітом" для НЛО. Десятки тисяч туристів щорічно приїжджають до містечка Іно, яке розташоване біля підніжжя гори, щоб на власні очі побачити місце, яке, як вважається, оповите позаземною таємницею, пише Daily Mail.

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Місцеві ентузіасти, які живуть у містечку Іно та займаються аналізом зібраних відомостей про появу НЛО, змогли відкрити тут "інопланетний музей", а в 2021 році тут з'явилася Міжнародна лабораторія НЛО. Тут збирають дані про неопізнані повітряні явища з усього світу.

Місцеві жителі неодноразово заявляли про те, що поряд з горою Сенганморі неодноразово бачили непізнані літаючі об'єкти. Фото: Daily Mail

У самому музеї НЛО місцеві ентузіасти зібрали близько трьох тисяч експонатів, які, як вважається, пов'язані з появою інопланетян у цьому регіоні Японії. Засновники музею заявляють про те, що тут зібрано близько тисячі секретних документів ЦРУ, в яких йдеться про спостереження невідомих літальних об'єктів по всьому світу та аналіз даних подій.

Префектура Фукусіма за межами Японії найчастіше асоціюється з аварією на місцевій АЕС у 2011 році. Але тут також є гора Сенганморі, висота якої становить приблизно 460 метрів, і її місцеві жителі вважають "магнітом" для НЛО. Десятки тисяч туристів щорічно приїжджають до містечка Іно, яке розташоване біля підніжжя гори, щоб на власні очі побачити місце, яке, як вважається, оповите позаземною таємницею. Фото: Daily Mail

Вперше поряд з горою Сенганморі помітили в небі конусоподібний об'єкт, що летить, в 1972 році. З того часу щорічно очевидці повідомляють про постійну появу НЛО поряд із горою. Тому щороку приблизно 30 тисяч туристів приїжджають до містечка Іно, щоб на власні очі побачити місце, яке приваблює НЛО.

Вперше поряд з горою Сенганморі помітили в небі конусоподібний об'єкт, що летить, в 1972 році. З того часу щорічно очевидці повідомляють про постійну появу НЛО поряд із горою. Тому щороку приблизно 30 тисяч туристів приїжджають до містечка Іно, щоб на власні очі побачити місце, яке приваблює НЛО. Фото: Daily Mail

Деякі місцеві вірять у те, що гора є штучно побудованим об'єктом, який може бути своєрідною "авіабазою" для інопланетян. Місцеві дослідники феномена НЛО вказують на те, що тут постійно бачать загадкові літальні об'єкти, а сама гора може служити своєрідним центром зв'язку для інопланетян.

У 2021 році вчені з Міжнародної лабораторії НЛО заявили про те, що вони підтверджують автентичність зображення невідомого об'єкта, що летить у небі, яке зробив учень місцевої школи. Вчені заявили, що дископодібний об'єкт, помічений над горою Сенганморі, не є літаком або гелікоптером і може належати позаземній цивілізації.

Деякі місцеві вірять у те, що гора є штучно побудованим об'єктом, який може бути своєрідною "авіабазою" для інопланетян. Місцеві дослідники феномена НЛО вказують на те, що тут постійно бачать загадкові об'єкти, що літають, а сама гора може також служити своєрідним центром зв'язку для інопланетян Фото: Daily Mail

Минулого року вчені з Міжнародної лабораторії НЛО отримали 452 повідомлення про випадки спостереження НЛО у небі над Японією та, зокрема, у цій місцевості. 149 зображень літальних об'єктів було визнано не підробками.

Минулого року вчені з Міжнародної лабораторії НЛО отримали 452 повідомлення про випадки спостереження НЛО у небі над Японією та, зокрема, у цій місцевості. 149 зображень літаючих об'єктів були визнані не підробками Фото: Daily Mail

Деякі люди скептично ставляться до того, що гора Сенганморі зберігає будь-які секрети і що це місце приваблює інопланетян. Але люди, які бачили в небі тут незвичайні об'єкти продовжують наполягати на тому, що ця місцевість є "магнітом" для НЛО.

Досі існування інопланетного життя, а тим більше існування високорозвиненої позаземної цивілізації, так і не доведено.

Фокус вже писав про те, що вчені зі США планують улітку цього року провести пошук на дні Тихого океану уламків можливого космічного дослідницького апарату інопланетян, який упав на Землю ще 2014 року.

Також Фокус писав про відомі випадки спостереження НЛО, які досі збивають з пантелику. Непізнані літаючі об'єкти спостерігають уже 80 років, але багато хто з них має земне походження.