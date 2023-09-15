Перший звіт NASA про НЛО: що вчені з'ясували про ці загадкові явища

Чи мають НЛО позаземне походження? Зокрема і над цим питанням працювала група вчених.

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Група дослідників з вивчення НЛО, яка протягом року працювала над вивченням фактів спостережень за аномальними явищами, представила 14 вересня свій довгоочікуваний перший звіт. Отже, пов'язані НЛО з інопланетянами чи ні? Про це пише Space.

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У 2022 році NASA сформувала незалежну дослідницьку групу, яка повинна була зібрати інформацію про факти спостереження НЛО і надати дані про те, як їх краще збирати й аналізувати, щоб зрозуміти природу непізнаних об'єктів. Нагадуємо, що Міністерство оборони США прийняло новий термін для позначення НЛО — непізнані аномальні явища (НАЯ), який тепер використовують і в NASA.

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НЛО — це інопланетяни чи ні?

14 вересня було представлено перший звіт учених, які досліджували НЛО. За словами глави NASA Білла Нельсона, головний висновок цього дослідження полягає в тому, що досі невідомо, що з себе представляють багато з цих аномальних явищ, але немає жодних доказів того, що вони мають неземне походження.

Головний висновок цього дослідження полягає в тому, що досі невідомо, що собою являють багато з цих аномальних явищ Фото: Скриншот

У першому звіті не надано розгадку таємниці НЛО, але є рекомендації для NASA, що може допомогти розібратися з цим. Зокрема, вчені вважають, що потрібно задіяти велику кількість супутників для спостереження за Землею, щоб отримати більше якісних даних про НЛО.

Вчені вважають, що наявні дані не можуть надати повної картини про аномальні явища. За словами Ніколи Фокс, заступниці адміністратора Управління наукових місій NASA, існує безліч свідчень очевидців і візуальних ефектів, пов'язаних з НЛО, але їх не можна використовувати для того, щоб зробити остаточні наукові висновки щодо природи і походження цих явищ або об'єктів.

У NASA вважають, що в будь-якому разі НЛО можуть становити небезпеку для літаків, а тому потрібно з'ясувати наскільки велика загроза для безпеки повітряного простору. Автори звіту рекомендують використовувати штучний інтелект для обробки даних, які стосуються НЛО, щоб можна було виявити аномальні явища.

Незважаючи на те, що вчені вважають, що НЛО не мають позаземного походження і багато з них є земними об'єктами або явищами, є ще об'єкти, які залишаються загадкою.

Очевидці заявляють, що НЛО порушують закони фізики

НЛО в останні кілька років були в центрі уваги уряду США через те, що колишні співробітники розвідки і колишні військові Пентагону відкрито заявили про те, що зустрічали непізнані об'єкти або аномальні явища. Колишні військові пілоти у своїх інтерв'ю заявляли, що спостерігали об'єкти, які своєю поведінкою в повітрі порушують закони фізики і використовують невідомі технології для польоту. Колишній офіцер розвідки Пентагону навіть дав свідчення в Конгресі США в липні цього року, як уже писав Фокус, і розповів про те, що американський уряд приховує докази існування космічного корабля інопланетян, що розбився.

Жодних реальних доказів конгресмени не отримали, а в спеціальному відділі Пентагону з вивчення НЛО заявили, що поки немає достовірних доказів існування позаземних цивілізацій і того, що НЛО кидають виклик відомим законам фізики.

Нагадуємо, що в Міністерстві оборони США розповіли про те, де найчастіше на Землі спостерігають появу НЛО, як уже писав Фокус.