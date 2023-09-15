Галактика Андромеды и знак вопроса на Солнце: победители конкурса "Астрофотограф года" (фото)

В ежегодном конкурсе Гринвичской королевской обсерватории победила фотография огромной плазменной дуги рядом с галактикой Андромеды.

Стали известны победители и финалисты ежегодного конкурса "Астрономический фотограф года", который проводит Гринвичская королевская обсерватория, Великобритания. Подробно об этих фотографиях пишет BBC.

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Галактика Андромеды

Галатика Андромеды и плазменная дуга рядом с ней слева Фото: BBC

Престижную премию в области астрономической фотографии в этом году получил снимок огромной плазменной дуги рядом с галактикой Андромеды. Это недавно обнаруженное облако из горячего газа запечатлела команда астрономов-любителей во главе с Марселем Дрекслером, Ксавье Строттнером и Яном Сэйнти. Сейчас ученые исследуют эту структуру, которая может оказаться самой крупной подобной структурой в близлежащем космосе.

Туманность IC 2944

Туманность IC 2944 Фото: BBC

Жюри конкурса также наградило двух 14-летних мальчиков из Китая премией "Молодой астрономический фотограф года". Сюй Жунвэй и Ван Бинью сделали снимок туманности IC 2944, которая расположена в созвездии Центавра, на расстоянии 6000 световых лет от Земли. В светящемся газе туманности видно звездное скопление Collinder 249.

Некоторые работы, которые получили победу в своих категориях, а также положительные отзывы членов жюри конкурса "Астрофотограф года-2023" представлены далее.

Затмение Марса

Затмение Марса Фото: BBC

Итан Чаппел сделал изображение затмения Марса Луной, которое произошло 8 декабря 2022 года. Во время затмения Луна прошла перед планетой, что позволило фотографу запечатлеть оба объекта вместе. На снимке Марс находится за южной стороной Луны. Это победитель в категории "Наша Луна".

Знак вопроса на Солнце

Знак вопроса на Солнце Фото: BBC

Победителем в категории "Наше Солнце" стала фография Эдуардо Шабергера Пупо. Здесь видна огромная нить на Солнце в форме вопросительного знака. Солнечные нити представляют собой плазменные дуги в атмосфере, форму которых им придают магнитные поля.

Новая туманность

На фотографии запечатлена ранее неизвестная галактическая туманность Фото: BBC

Победителем в категории "Звезды и туманности" стала фотография астрономов-любителей Марселя Дрехслера из Германии и Ксавье Строттнера из Франции. На фотографии запечатлена ранее неизвестная галактическая туманность, содержащая пару звезд, окруженную общей оболочкой.

Комплекс Sh2-132

Комплекс Sh2-132 Фото: BBC

Приз лучшему новому астрофотографу дали Аарону Вильгельму за изображение комплекс Sh2-132, который расположен недалеко от границы созвездий Цефея и Лацерты и содержит много структур дальнего космоса.

МКС на фоне Луны

МКС на фоне Луны Фото: BBC

Фотография Эндрю Маккарти заняла второе место в категории "Люди и космос". На этом снимке показана Международная космическая станция (МКС) пролетающая над кратером Тихо на Луне. Хотя на самом деле МКС в 1000 раз ближе к Земле, чем Луна, эта перспектива создает впечатление, будто МКС на самом деле вращается вокруг нашего спутника.

Фокус уже писал о том, что астрофотограф Мигель Кларо сделал потрясающие изображения извержений на Солнце.