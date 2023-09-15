Не весь лунный реголит подходит для обустройства жизни на Луне: что говорят ученые (фото)

Согласно исследованию, для строительства будущих баз на Луне нужно использовать только определенные типы местной почвы.

Планы по освоению Луны разными космическими агентствам мира предусматривают строительство баз в районе южного полярного региона спутника Земли. Во всех случаях планы строительства таких объектов на поверхности Луны требуют использования местных ресурсов, в том числе и для создания инфраструктуры. То есть лунный реголит можно использовать в качестве строительного материала. Но не весь лунный реголит хорошо подходит для этого. Важно понимать из чего строить и на какой поверхности, считает американский геолог Кевин Кэннон, который представил свою статью в издании Planetary and Space Science, пишет Universe Today.

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Ученый предложил схему классификации лунного реголита, что поможет строить базы и другие объекты на Луне в зависимости от типа почвы и ее местоположения. В течение многих лет NASA и другие космические агентства исследовали, как лунный реголит можно использовать в качестве сырья для 3D-принтеров, с помощью которых можно создать строения на Луне. Благодаря анализу лунной почвы ученые многое узнали о ее составе. В частности, оказалось, что состав меняется в зависимости от местоположения реголита.

По словам Кэннона, как и на Земле, на Луне важно понимать из чего строить и где строить для того, чтобы конструкции были крепкими и долговечными. Но схема классификации земной почвы не подходит для работы с лунным реголитом из-за различий в структуре.

Согласно исследованию, для строительства будущих баз на Луне нужно использовать только определенные типы местной почвы Фото: NASA

Кроме того, существуют механизмы формирования почвы, которые отличается на Луне от земных. Если почва на Земле возникает в результате водной и ветряной эрозии, то лунный реголит был создан в результате сочетания вулканической активности и долгой истории ударов астероидов и метеоритов. В результате поверхность Луны покрыта толстым слоем обломков горных пород, стеклянных шариков (ударных и вулканических), содержащих алюминий минералов (плагиоклаза) и агглютината –пирокластической магматической породы.

Для создания своей схемы классификации Кэннон использовал данные исследований образцов реголита, доставленные на Землю астронавтами программы "Аполлон". Чтобы определить, какие типы почвы подходят для строительства на Луне ученый учитывал две ключевые характеристики лунного реголита: содержание железа и размер зерен. Лунный реголит состоит из элементарного кислорода, кремния, железа, кальция, алюминия, магния и других элементов. А размеры зерен обычно варьируются от 0,04 до 0,8 мм.

Ученый предложил схему классификации лунного реголита, что поможет строить базы и другие объекты на Луне в зависимости от типа почвы и ее местоположения Фото: NASA

Полученная схема классификации предполагает измерение химического состава почвы и среднего размера частиц. Эти два показателя дают девять различных классов почвы. Автор исследования предлагает, что луноходы и астронавты на Луне смогут проводить изучение лунного реголита на месте, чтобы определить наиболее походящие участки для использования в строительных целях.

"Некоторые типы лунного реголита будут лучше плавиться таять при более низких температурах и будут иметь более равномерное распределение размеров зерен, что обеспечит лучшее сырье для строительства", — говорит Кэннон.

Фокус уже писал о том, почему так сложно исследовать Луну и почему не все космические аппараты могут успешно приземлиться на ее поверхности.