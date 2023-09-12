Как в индийском кино. Аппарат из неудачной миссии сделал снимки успешного "родственника" на Луне (фото)
Индийские посадочный модуль и луноход были обнаружены орбитальным аппаратом, созданном также в Индии.
Космический аппарат миссии "Чандраян-2", который с 2019 года вращается вокруг Луны, прислал на Землю радиолокационные снимки двух аппаратов миссии "Чандраян-3". Они сейчас "отдыхают в глубоком сне" на спутнике Земле после успешной двухнедельной миссии, пишет Space.
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Еще 4 года назад Индия впервые попыталась посадить свои аппараты на Луне, но тогда эта миссия закончилась катастрофой и из трех аппаратов выжил только орбитальный зонд миссии "Чандраян-2", который продолжает исследования Луны. Но 23 августа посадочный модуль и луноход миссии "Чандраян-3" сделали то, что не удалось Индии в прошлый раз – они успешно сели на поверхность Луны рядом с южным полярным регионом. До 2 сентября луноход проводил изучение лунной поверхности пока не был переведен в спящий режим, а 4 сентября в этот же режим перешел и посадочный модуль, который также занимался исследованиями спутника Земли.
Пролетая над местом посадки аппаратов новой индийской миссии орбитальный зонд "Чандраян-2" еще 6 сентября сделал радиолокационные изображения двух своих "родственников". Эти снимки опубликовало индийское космическое агентство.
Аппараты миссии "Чандраян-3" сейчас "спят" в полной тьме на Луне, потому как здесь наступила ночь, которая продлится еще примерно 10 дней. Это значит, что все приборы аппаратов, которые работают на солнечной энергии отключены.
Несмотря на то, что, по словам ученых из Индии, новая миссия выполнила все поставленные перед ней задачи в течение двухнедельного пребывания на Луне, все еще остается надежда на то, что они продолжат свою работу после того, как взойдет Солнце. Фокус уже писал о том, насколько возможно, что посадочный модуль и луноход миссии "Чандраян-3" скоро "проснутся" и начнут новые исследования Луны.
Уже не впервые аппараты индийской лунной миссии становятся предметом съемки с орбиты. Недавно орбитальный аппарат NASA, который снимает поверхность Луны в высоком разрешении, также запечатлел историческую миссию, как уже писал Фокус. Эта миссия является исторической, ведь до 23 августа 2023 года все попытки не только Индии, но и других стран приземлиться в районе Южного полюса Луны закончились катастрофой.Важно
Многие страны хотят не только исследовать этот регион, богатый водяным людом, но и создать здесь лунные базы. Первым в этой очереди стоит NASA, которое уже через полтора года собирается начать активное освоение Луны человеком после посадки своих астронавтов. NASA планирует построить на территории южного полярного региона даже не одну, а несколько баз и именно водяной лед сможет обеспечить их существование. Из этого льда можно извлечь воду, кислород и водород, которые будут использованы для обеспечения жизни астронавтов на Луне, а также для создания топлива для ракет-носителей.
Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили новый вид землетрясений на Луне и как оказалось сама Луна к этому не имеет никакого отношения.
Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли планы по созданию новой космической обсерватории на Луне, которую они назвали гипертелескоп.