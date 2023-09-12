Как в индийском кино. Аппарат из неудачной миссии сделал снимки успешного "родственника" на Луне (фото)

Индийские посадочный модуль и луноход были обнаружены орбитальным аппаратом, созданном также в Индии.

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Космический аппарат миссии "Чандраян-2", который с 2019 года вращается вокруг Луны, прислал на Землю радиолокационные снимки двух аппаратов миссии "Чандраян-3". Они сейчас "отдыхают в глубоком сне" на спутнике Земле после успешной двухнедельной миссии, пишет Space.

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Еще 4 года назад Индия впервые попыталась посадить свои аппараты на Луне, но тогда эта миссия закончилась катастрофой и из трех аппаратов выжил только орбитальный зонд миссии "Чандраян-2", который продолжает исследования Луны. Но 23 августа посадочный модуль и луноход миссии "Чандраян-3" сделали то, что не удалось Индии в прошлый раз – они успешно сели на поверхность Луны рядом с южным полярным регионом. До 2 сентября луноход проводил изучение лунной поверхности пока не был переведен в спящий режим, а 4 сентября в этот же режим перешел и посадочный модуль, который также занимался исследованиями спутника Земли.

Пролетая над местом посадки аппаратов новой индийской миссии орбитальный зонд "Чандраян-2" еще 6 сентября сделал радиолокационные изображения двух своих "родственников". Эти снимки опубликовало индийское космическое агентство.

Космический аппарат миссии "Чандраян-2", который с 2019 года вращается вокруг Луны, прислал на Землю радиолокационные снимки двух аппаратов миссии "Чандраян-3" Фото: ISRO

Аппараты миссии "Чандраян-3" сейчас "спят" в полной тьме на Луне, потому как здесь наступила ночь, которая продлится еще примерно 10 дней. Это значит, что все приборы аппаратов, которые работают на солнечной энергии отключены.

Аппараты миссии "Чандраян-3" сейчас "спят" в полной тьме на Луне, потому как здесь наступила ночь Фото: ISRO

Несмотря на то, что, по словам ученых из Индии, новая миссия выполнила все поставленные перед ней задачи в течение двухнедельного пребывания на Луне, все еще остается надежда на то, что они продолжат свою работу после того, как взойдет Солнце. Фокус уже писал о том, насколько возможно, что посадочный модуль и луноход миссии "Чандраян-3" скоро "проснутся" и начнут новые исследования Луны.

Уже не впервые аппараты индийской лунной миссии становятся предметом съемки с орбиты. Недавно орбитальный аппарат NASA, который снимает поверхность Луны в высоком разрешении, также запечатлел историческую миссию, как уже писал Фокус. Эта миссия является исторической, ведь до 23 августа 2023 года все попытки не только Индии, но и других стран приземлиться в районе Южного полюса Луны закончились катастрофой.

Несмотря на то, что, по словам ученых из Индии, новая миссия выполнила все поставленные перед ней задачи в течение двухнедельного пребывания на Луне, все еще остается надежда на то, что они продолжат свою работу после того, как взойдет Солнце Фото: ISRO

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Поиск воды на Луне. NASA показало, как луноход VIPER покидает посадочный модуль (видео)

Многие страны хотят не только исследовать этот регион, богатый водяным людом, но и создать здесь лунные базы. Первым в этой очереди стоит NASA, которое уже через полтора года собирается начать активное освоение Луны человеком после посадки своих астронавтов. NASA планирует построить на территории южного полярного региона даже не одну, а несколько баз и именно водяной лед сможет обеспечить их существование. Из этого льда можно извлечь воду, кислород и водород, которые будут использованы для обеспечения жизни астронавтов на Луне, а также для создания топлива для ракет-носителей.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили новый вид землетрясений на Луне и как оказалось сама Луна к этому не имеет никакого отношения.

Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли планы по созданию новой космической обсерватории на Луне, которую они назвали гипертелескоп.