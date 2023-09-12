Як в індійському кіно. Апарат із невдалої місії зробив знімки успішного "родича" на Місяці (фото)

Індійські посадковий модуль і місяцехід були виявлені орбітальним апаратом, створеним також в Індії.

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Космічний апарат місії "Чандраян-2", який з 2019 року обертається навколо Місяця, надіслав на Землю радіолокаційні знімки двох апаратів місії "Чандраян-3". Вони зараз "відпочивають у глибокому сні" на супутнику Землі після успішної двотижневої місії, пише Space.

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Ще 4 роки тому Індія вперше спробувала посадити свої апарати на Місяці, але тоді ця місія закінчилася катастрофою і з трьох апаратів вижив тільки орбітальний зонд місії "Чандраян-2", який продовжує дослідження Місяця. Але 23 серпня посадковий модуль і місяцехід місії "Чандраян-3" зробили те, що не вдалося Індії минулого разу, — вони успішно сіли на поверхню Місяця поруч із південним полярним регіоном. До 2 вересня місяцехід проводив вивчення місячної поверхні доки не був переведений у сплячий режим, а 4 вересня в цей же режим перейшов і посадковий модуль, який також займався дослідженнями супутника Землі.

Пролітаючи над місцем посадки апаратів нової індійської місії орбітальний зонд "Чандраян-2" ще 6 вересня зробив радіолокаційні зображення двох своїх "родичів". Ці знімки опублікувало індійське космічне агентство.

Космічний апарат місії "Чандраян-2", який з 2019 року обертається навколо Місяця, надіслав на Землю радіолокаційні знімки двох апаратів місії "Чандраян-3" Фото: ISRO

Апарати місії "Чандраян-3" зараз "сплять" у повній темряві на Місяці, бо тут настала ніч, яка триватиме ще приблизно 10 днів. Це означає, що всі прилади апаратів, які працюють на сонячній енергії відключені.

Апарати місії "Чандраян-3" зараз "сплять" у повній темряві на Місяці, бо тут настала ніч Фото: ISRO

Незважаючи на те, що, за словами вчених з Індії, нова місія виконала всі поставлені перед нею завдання протягом двотижневого перебування на Місяці, все ще залишається надія на те, що вони продовжать свою роботу після того, як зійде Сонце. Фокус уже писав про те, наскільки можливо, що посадковий модуль і місяцехід місії "Чандраян-3" скоро "прокинуться" і почнуть нові дослідження Місяця.

Уже не вперше апарати індійської місячної місії стають предметом зйомки з орбіти. Нещодавно орбітальний апарат NASA, який знімає поверхню Місяця з високою роздільною здатністю, також зафільмував історичну місію, як уже писав Фокус. Ця місія є історичною, адже до 23 серпня 2023 року всі спроби не тільки Індії, а й інших країн приземлитися в районі Південного полюса Місяця закінчилися катастрофою.

Незважаючи на те, що, за словами вчених з Індії, нова місія виконала всі поставлені перед нею завдання протягом двотижневого перебування на Місяці, все ще залишається надія на те, що вони продовжать свою роботу після того, як зійде Сонце... Фото: ISRO

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Пошук води на Місяці. NASA показало, як місяцехід VIPER залишає посадковий модуль (відео)

Багато країн хочуть не тільки дослідити цей регіон, багатий водяним людом, а й створити тут місячні бази. Першим у цій черзі стоїть NASA, яке вже через півтора року збирається розпочати активне освоєння Місяця людиною після посадки своїх астронавтів. NASA планує побудувати на території південного полярного регіону навіть не одну, а кілька баз і саме водяний лід зможе забезпечити їхнє існування. З цього льоду можна витягти воду, кисень і водень, які будуть використані для забезпечення життя астронавтів на Місяці, а також для створення палива для ракет-носіїв.

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили новий вид землетрусів на Місяці і, як виявилося, сам Місяць до цього не має жодного стосунку.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили плани зі створення нової космічної обсерваторії на Місяці, яку вони назвали гіпертелескоп.