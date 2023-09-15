Опасные и несправедливые. Топ 7 самых распространенных профессий 100 лет назад (фото)

Появление будильников избавило людей от необходимости полагаться на то, что кто-то постучит палкой в окно, чтобы разбудить их. Так же с развитием телефонных технологий устарела роль ручного соединения звонков между людьми.

По мере того, как общество и технологии развивались в течение последнего столетия, на рынке труда произошли значительные изменения. Некоторые профессии устарели, зато появились новые. А некоторые остались бессменными, пишет Grunge.

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Стенографистки и машинистки

В прошлом люди делали заметки и диктовали документы от руки

В прошлом люди делали заметки и диктовали документы от руки. Появление печатных машинок в середине 19-го века революционизировало эту роль, позволив ускорить транскрипцию. Как следствие, бизнес, в частности страховые и железнодорожные компании, все чаще использовали печатные машинки для выполнения канцелярских задач. И вместо мужчин, которых сначала нанимали для записи диктантов, использование пишущих машинок сочеталось с наймом женщин, не в конце концов, что их можно было нанять за более низкую ставку.

В начале 20-го века наблюдался всплеск женского трудоустройства, причем стенография и печатное дело были популярными профессиями. К 1920 году более 610 000 человек работали на такой работе. Этот сдвиг побудил мужчин-стенографистов различать юридическую и деловую стенографию, утверждая, что первая является мужской сферой, и этот взгляд основывался на тогдашних общественных нормах.

Рабочие сталелитейной промышленности

Сталелитейная и металлургическая промышленность были значительным источником занятости столетие назад

Сталелитейная и металлургическая промышленность были значительным источником занятости столетие назад: согласно переписи населения США 1920 года, в этих отраслях работало более 1,4 миллиона человек. Эта работа считалась опасной: в то время не было никаких мер безопасности, в частности ограждений или защитной одежды, что приводило к частым травмам и смертельным случаям. Рабочие-иммигранты, особенно те, кто плохо владел английским языком, несли на себе основное бремя этих опасных условий.

Риски стали высокими; каждый год на металлургических заводах сотни людей были искалечены или убиты из-за доменных печей, поражения электрическим током и падения предметов. Многие из них остались частично глухими из-за огромного шума на металлургических заводах.

Рабочие угольной шахты

Угольная промышленность была еще одной жизненно важной отраслью около 1920 года, в которой работало более 730 000 человек. Уголь служил основным источником энергии для различных целей, таких как паровые двигатели, отопление и производство. Промышленность полагалась на значительное количество рабочей силы, включая многих чернокожих рабочих, которые в некоторых случаях были фактически принуждены к работе через аренду заключенных.

Работа в угольных шахтах была опасной, частые несчастные случаи приводили к травмам и смертям. С тех пор спрос на уголь уменьшился благодаря экологически чистым альтернативным источникам энергии и совершенствованию технологий добычи. Как следствие, количество шахтеров в 2023 году сократилось до 55 000.

Учителя

В начале 20-го века обязательное посещение школы привело к резкому росту потребности в учителях

Сфера образования всегда пользовалась спросом. В начале 20-го века обязательное посещение школы привело к резкому росту потребности в учителях. В 1920 году более 760 000 человек работали учителями в Америке. Однако недостаточные ресурсы и сегрегация привели к значительным различиям в качестве образования в разных регионах.

Преподавание было сложной профессией: обучение чтению, письму, математике и истории. К 1920-м годам уроки кулинарии, шитья и физических упражнений начали включаться в учебные планы.

Учителя в 1920 году зарабатывали значительно меньше, чем их современные коллеги. Несмотря на эти вызовы, учительство оставалось популярной профессией, а учителя приспосабливались к новым учебным планам, которые включали такие предметы, как кулинария, шитье и физические упражнения.

Работники текстильной промышленности

В начале 20-го века в текстильной промышленности работало огромное количество рабочих: по переписи 1920 года в ней зарегистрировали до 790 000 рабочих. Однако эта отрасль сталкивалась с многочисленными проблемами, включая опасные условия труда и эксплуататорские практики, такие как "растяжка", когда от рабочих требовали работать на большем количестве машин за меньшую плату.

Чернокожие женщины часто работали в текстильной промышленности, хотя и на низкооплачиваемых должностях. Также был распространен детский труд, на текстильных фабриках работали дети в возрасте от 10 лет. Снижение спроса на текстиль в сочетании с улучшением условий труда и ликвидацией детского труда значительно сократило количество работников текстильной промышленности до 55 000 к 2023 году.

Столяры

Плотники, ответственные за работу с древесиной в строительстве, неизменно остаются востребованными. В 1920 году более 885 000 человек работали плотниками. Однако использование дерева в строительстве начало сокращаться в 20 веке, когда сталь заменила древесину в строительных каркасах.

Исторически плотники зарабатывали меньше, чем представители других профессий, и этот разрыв в заработной плате сохранился: по состоянию на 2023 год плотники зарабатывают на 14% меньше, чем электрики.

Клерки

Расширение офисов и банков в начале 20-го века создало растущий спрос на клерков: в 1920 году почти 1,5 миллиона человек работали клерками. Сначала канцелярская работа была зарезервирована для мужчин, но постепенно в эту сферу пришли и женщины. В обязанности клерков входили продажи, доставка и ведение делопроизводства.

Заработная плата в этой профессии была разной и колебалась между 1914 и 1929 годами. Женщины, особенно белые женщины, доминировали в этой сфере: более половины из 200 000 клерков в Чикаго составляли женщины в возрасте до 24 лет.

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