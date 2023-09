Брат Джонатан против Дяди Сэма: как возникли популярные американские символы (фото)

В отличие от брата Джонатана, Дядя Сэм вышел за пределы своей роли представителя граждан или военных. Вместо этого, он постепенно олицетворял само федеральное правительство.

На политической карикатуре 1813 года брат Джонатан гневно восклицает: "Чума на вас!". На его лице — шляпа в колониальном стиле и хитрая улыбка, когда он швыряет сосуд, наполненный ферментированным грушевым напитком, в противника в красных мундирах, пишет Smithsonian Magazine.

Это изображение символизировало энергичный образ брата Джонатана, который дебютировал в области политической карикатуры во время Революционной войны. Он черпал вдохновение у Джонатана Трамбулла, губернатора штата Коннектикут и доверенного советника Джорджа Вашингтона во время войны.

Брат Джонатан быстро превратился в символ военного времени, воплощая дерзкое рвение, характерное для первых дней Соединенных Штатов.

С развитием нации в течение последующих десятилетий этот яркий образ постепенно уступил место культовому персонажу, которого теперь называют Дядей Сэмом. Первоначально названный в честь успешного мясного предпринимателя из штата Нью-Йорк, Дядя Сэм оказал глубокое влияние на американское воображение.

Во время Гражданской войны в США он даже отрастил бороду, отражая характерную прическу президента Авраама Линкольна.

Однако, подъем Дяди Сэма до уровня нарицательного имени произошло прежде всего благодаря иллюстративному мастерству Томаса Наста, который изображал его как героическую фигуру в еженедельнике "Harper's Weekly" в конце 1860-х и 1870-х годах.

Наст возвел Сэма в символ дела Союза, заметно изображенного в карикатуре 1869 года, где Сэм председательствует на расово разнообразном собрании на День Благодарения, на фоне аболиционистских лозунгов, таких как "Come One, Come All" and "Free and Equal".

В отличие от брата Джонатана, Дядя Сэм вышел за рамки своей роли представителя граждан или военных. Вместо этого он постепенно олицетворял само федеральное правительство. Его уравновешенность и взвешенность сделали его убедительной фигурой для объединения разделенной нации, особенно во времена повышенной международной активности.

В течение Первой и Второй мировых войн Дядя Сэм превратился в сурового, но вдохновенного военного вербовщика, демонстрируя мускулистость с закатанными рукавами и импозантное телосложение, напоминающее атлета.

Самый известный постер Джеймса Флегга "Ты нужен Дяде Сэму" Фото: Википедия

Этот авторитетный образ укреплял доверие к правительству, особенно во время ежегодного налогового сезона.

Даже в наше время Дядя Сэм продолжает претерпевать трансформации. Клэр Джерри, куратор Национального музея американской истории, наблюдает за дискуссией среди историков и архивистов о необходимости его возможного переосмысления.

Основной вопрос, который задает Джерри, заключается в том, как Дядя Сэм может эффективно представлять всю нацию. Хотя найти окончательный ответ пока не удается, одно из набирающих обороты предложений состоит в том, чтобы изобразить Дядю Сэма как многоразовую фигуру.

Современная карикатура Дяди Сэма Фото: Википедия

В течение последнего десятилетия растет интерес к представлению чернокожего Дяди Сэма. Как метко подытоживает Джерри, "Дядя Сэм будет меняться вместе с нашей развивающейся национальной идентичностью".

