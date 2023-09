Брат Джонатан проти Дядька Сема: як виникли популярні американські символи (фото)

На відміну від брата Джонатана, Дядько Сем вийшов за межі своєї ролі представника громадян або військових. Замість цього, він поступово уособлював сам федеральний уряд.

На політичній карикатурі 1813 року брат Джонатан гнівно вигукує: "Чума на вас!". На його обличчі — капелюх у колоніальному стилі та хитра посмішка, коли він жбурляє посудину, наповнену ферментованим грушевим напоєм, у супротивника в червоних мундирах, пише Smithsonian Magazine.

Це зображення символізувало енергійний образ брата Джонатана, який дебютував у царині політичної карикатури під час Революційної війни. Він черпав натхнення у Джонатана Трамбулла, губернатора штату Коннектикут і довіреного радника Джорджа Вашингтона під час війни.

Брат Джонатан швидко перетворився на символ воєнного часу, втілюючи зухвале завзяття, характерне для перших днів Сполучених Штатів.

З розвитком нації протягом наступних десятиліть цей яскравий образ поступово поступився місцем культовому персонажеві, якого тепер називають Дядьком Семом. Спочатку названий на честь успішного м'ясного підприємця зі штату Нью-Йорк, Дядько Сем справив глибокий вплив на американську уяву.

Під час Громадянської війни у США він навіть відростив бороду, віддзеркалюючи характерну зачіску президента Авраама Лінкольна.

Однак, піднесення Дядька Сема до рівня прозивного імені відбулося насамперед завдяки ілюстративній майстерності Томаса Наста, який зображував його як героїчну постать у тижневику "Harper's Weekly" наприкінці 1860-х та 1870-х роках.

Наст підніс Сема до символу справи Союзу, помітно зображеного в карикатурі 1869 року, де Сем головує на расово різноманітному зібранні на День Подяки, на тлі аболіціоністських гасел, таких як "Come One, Come All" and "Free and Equal".

На відміну від брата Джонатана, Дядько Сем вийшов за межі своєї ролі представника громадян або військових. Замість цього він поступово уособлював сам федеральний уряд. Його врівноваженість і виваженість зробили його переконливою фігурою для об'єднання розділеної нації, особливо в часи підвищеної міжнародної активності.

Протягом Першої та Другої світових воєн Дядько Сем перетворився на суворого, але натхненного військового вербувальника, демонструючи м'язистість із засуканими рукавами та імпозантну статуру, що нагадувала атлета.

Найвідоміший постер Джеймса Флеґґа "Ти потрібен Дядькові Сему" Фото: Вікіпедія

Цей авторитетний образ зміцнював довіру до уряду, особливо під час щорічного податкового сезону.

Навіть у наш час Дядько Сем продовжує зазнавати трансформацій. Клер Джеррі, кураторка Національного музею американської історії, спостерігає за дискусією серед істориків та архівістів про необхідність його можливого переосмислення.

Основне питання, яке ставить Джеррі, полягає в тому, як Дядько Сем може ефективно представляти всю націю. Хоча знайти остаточну відповідь поки не вдається, одна з пропозицій, що набирає обертів, полягає в тому, щоб зобразити Дядька Сема як багаторасову фігуру.

Сучасна карикатура Дядька Сема Фото: Вікіпедія

Протягом останнього десятиліття зростає інтерес до представлення чорношкірого Дядька Сема. Як влучно підсумовує Джеррі, "Дядько Сем змінюватиметься разом із нашою національною ідентичністю, що розвивається".

