Выполз на сушу одним из первых. Найден древний организм, покинувший воду около 400 млн лет назад

Исследователи нашли окаменелости, доказывающие, что этот вид был одним из первых в своем роде, поселившимся на суше сотни миллионов лет назад.

Ученые подробно изучили недавно обнаруженные окаменелости и пришли к выводу, что этот древний вид фотосинтезирующих бактерий был одним из первых в своем роде, поселившимся на суше более 400 миллионов лет назад, пишет Science Alert.

Характеристики микроба Langiella scourfieldii свидетельствуют о том, что он относится к категории цианобактерий, которые процветали среди первых растений, появившихся на суше сотни миллионов лет назад. Кроме того, они также обитали в водоемах с пресной водой и горячих источниках.

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По словам соавтора исследования палеонтолога Кристин Струллу-Дерриен из Национального исторического музея Великобритании, они с коллегами использовали 3D-реконструкцию и смогли рассмотреть свидетельства ветвления, характерное для Hapalosiphonacean цианобактерий. В результате это стало доказательством того, что данные ископаемые являются самыми ранними цианобектериями этого типа, когда-либо обнаруженные на суше.

Отметим, что окаменелости были найдены в отщепах породы, представляющих самую раннюю из известных сохранившихся наземных экосистем в мире — кремни Райни в Шотландии. Ученые отмечают, что цианобактерии, также известны как сине-зеленые водоросли, хоть на самом деле они ими и не являются.

Конфокальные изображения Langiella scourfieldii, окрашенные в искусственный цвет, чтобы показать глубину Фото: IScience

Любопытно, что именно эти микроорганизмы сыграли ключевую роль в превращении Земли в гостеприимную среду, какой она является сегодня. Когда они начали размножаться в водах нашей планеты, они буквально накачали воздух кислородом в ходе так называемого Великого события окисления.

Ученые предполагают, что цианобактерии возникли в пресноводной среде, а потому они довольно легко и рано перебрались жить на сушу и адаптировались к новым условиям. Однако ранее ученые не понимали, как им удалось занять своей место в пищевой цепи. Результаты нового исследования, похоже, способны пролить свет на эту загадку.

Теперь исследователи полагают, что цианобактерии на самом деле имеют более сложную эволюционную историю, чем считалось ранее. Новые результаты показывают, что эти древние организмы уже присутствовали, когда растения впервые начали колонизировать землю, и, возможно, даже конкурировали с ними за место под солнцем.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружены загадочные окаменелости возрастом 500 млн лет с темными полосами.