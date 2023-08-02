Предшественники динозавров. Ученые нашли прекрасно сохранившуюся медузу возрастом 500 млн лет (фото)

Исследователи предполагают, что эти существа бороздили земные океаны еще задолго до появления первых динозавров.

Related video

Наша планета и ее история не перестают удивлять ученых. На этот раз палеонтологам удалось обнаружить нечто действительно удивительное и особенное — находка была сделана в ископаемом пласте Канады возрастом около 505 миллионов лет, пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые изучили особо тонкий ископаемый ил и обнаружили в нем более 170 изысканных окаменелостей медуз, которые плавали в земных океанах за сотни миллионов лет до того, как первые динозавры ступили на землю.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Находка считается невероятной не только из-за своего возраста, но также из-за того, что мягкие ткани редко сохраняются в летописи окаменелостей. На этот раз ученым удалось обнаружить очень подробный образец, на котором даже видны анатомические детали древних медуз, например, маленькие щупальца. Кроме того, ученые отмечают, что недавно обнаруженный вид Burgessomedusa phasmiformis теперь представляет собой самую раннюю из известных медуз на планете.

По словам соавтора исследования, палеонтолога из Университета Торонто и Королевского музея Онтарио в Канаде Джо Мойсюка, медузы и их родственники считаются одними из самых ранних эволюционировавших групп животных, однако их чрезвычайно сложно определить в кембрийской летописи окаменелостей. Но новое открытие стало неоспоримым доказательством того, что они все же бороздили земные океаны в тот период.

Большая часть имеющейся у исследователей летописи окаменелостей представляет собой твердые фрагменты костей, которые проще переживают разные процессы окаменения. Мягкие ткани животных намного нежнее и быстрее деградируют, а потому записей о них столь мало.

Плита с двумя экземплярами Burgessomedusa phasmiformis с целыми щупальцами Фото: Royal Ontario Museum

Исследование проводилось в Burgess Shale в Канаде, который является знаменитым лагерштеттом, где сохранилось много окаменелостей мягких животных кембрийского периода. Известно, что когда-то этот участок представлял собой дно водоема, а потому животные, жившие там, падали в мелкий ил, где время и давление творили свою магию, чтобы сохранить их мягкие ткани.

Авторы исследования отмечают, что медузы типа Cnidaria имеют чрезвычайно мягкие ткани, а потому ученые не ожидали, что они смогут сохраниться в таком количестве, если вообще смогут сохраниться. Однако сохранность книдарий не является чем-то неизвестным. Ранее ученые уже обнаруживали книдарий в ископаемых отложениях возрастом до 560 миллионов лет.

Отметим, что полипы являются ранней стадией жизни современных желеобразных, однако некоторые из них так и остались полипами. Исследователи полагают, что сначала появились полипы и только затем они превратились в свободно плавающих существ — книдарий, которые являются разновидностью медуз.

Но отсутствие медуз в летописи значительно затрудняло характеристику этого изменения. Ранее ученые уже находили некоторые окаменелости, которые считались медузами, но позже их классификация была изменена на другую, принадлежащую к другому типу — Ctenophora.

Авторы исследования полагают, что это открытие предоставляет ученым новую основу для расчета временной шкалы эволюции медуз. Кроме того, данная находка подчеркивает разнообразие кембрийских морских систем, в которых, как считается, доминировали существа с твердым панцирем.

По словам другого соавтора исследования, палеонтолога Жан-Бернара Карона из Королевского музея Онтарио, обнаружение столь невероятно хрупких окаменелостей является "чудесным открытием" и показывает, что медузы, жившие в кембрийский период, в действительности были эффективными хищниками.

Ранее Фокус писал о том, что секрет вечной жизни миллионы лет хранился на дне океана: его таит медуза, пожирающая себя