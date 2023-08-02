Попередники динозаврів. Вчені знайшли прекрасно збережену медузу віком 500 млн років (фото)

Дослідники припускають, що ці істоти борознили земні океани ще задовго до появи перших динозаврів.

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Наша планета та її історія не перестають дивувати вчених. Цього разу палеонтологам вдалося виявити щось справді дивовижне й особливе — знахідка була зроблена у викопному пласті Канади віком близько 505 мільйонів років, пише Science Alert.

Під час дослідження вчені вивчили особливо тонкий викопний мул і виявили у ньому понад 170 вишуканих скам'янілостей медуз, які плавали в земних океанах за сотні мільйонів років до того, як перші динозаври ступили на землю.

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Знахідка вважається неймовірною не тільки через свій вік, але також через те, що м'які тканини рідко зберігаються у літописі скам'янілостей. Цього разу вченим вдалося виявити дуже детальний зразок, на якому навіть видно анатомічні деталі стародавніх медуз, наприклад, маленькі щупальця. Крім того, вчені зазначають, що нещодавно виявлений вид Burgessomedusa phasmiformis тепер являє собою найбільш ранню з відомих медуз на планеті.

За словами співавтора дослідження, палеонтолога з Університету Торонто та Королівського музею Онтаріо в Канаді Джо Мойсюка, медузи та їхні родичі вважаються одними з найбільш ранніх груп тварин, які еволюціонували, проте їх надзвичайно складно визначити в кембрійському літописі скам'янілостей. Але нове відкриття стало незаперечним доказом того, що вони все ж борознили земні океани в той період.

Більша частина наявного у дослідників літопису скам'янілостей являє собою тверді фрагменти кісток, які простіше переживають різні процеси скам'яніння. М'які тканини тварин набагато ніжніші та швидше деградують, а тому записів про них настільки мало.

Плита з двома екземплярами Burgessomedusa phasmiformis з цілими щупальцями Фото: тифлоез

Дослідження проводилося в Burgess Shale в Канаді, який є знаменитим лагерштеттом, де збереглося багато скам'янілостей м'яких тварин кембрійського періоду. Відомо, що колись ця ділянка являла собою дно водойми, а тому тварини, що жили там, падали в дрібний мул, де час і тиск творили свою магію, щоб зберегти їхні м'які тканини.

Автори дослідження зазначають, що медузи типу Cnidaria мають надзвичайно м'які тканини, а тому вчені не очікували, що вони зможуть зберегтися в такій кількості, якщо взагалі зможуть зберегтися. Однак збереженість кнідарій не є чимось невідомим. Раніше вчені вже виявляли кнідарій у викопних відкладеннях віком до 560 мільйонів років.

Зазначимо, що поліпи є ранньою стадією життя сучасних желеподібних, проте деякі з них так і залишилися поліпами. Дослідники вважають, що спочатку з'явилися поліпи й тільки потім вони перетворилися на істот, що вільно плавають, — кнідарій, які є різновидом медуз.

Але відсутність медуз у літописі значно ускладнювала характеристику цієї зміни. Раніше вчені вже знаходили деякі скам'янілості, які вважалися медузами, але пізніше їхню класифікацію було змінено на іншу, що належить до іншого типу — Ctenophora.

Автори дослідження вважають, що це відкриття надає вченим нову основу для розрахунку часової шкали еволюції медуз. Крім того, ця знахідка підкреслює різноманітність кембрійських морських систем, у яких, як вважається, домінували істоти з твердим панциром.

За словами іншого співавтора дослідження, палеонтолога Жан-Бернара Карона з Королівського музею Онтаріо, виявлення настільки неймовірно тендітних скам'янілостей є "чудовим відкриттям" і показує, що медузи, які жили в кембрійський період, насправді були ефективними хижаками.

Раніше Фокус писав про те, що секрет вічного життя мільйони років зберігався на дні океану: його таїть медуза, що пожирає себе