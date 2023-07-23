Секрет вічного життя мільйони років зберігався на дні океану: його приховує медуза, що пожирає себе (відео)

Дослідники вважають, що медуза, яка старіє навпаки, може допомогти розкрити таємницю вічного життя.

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Задовго до загибелі динозаврів, близько 66 мільйонів років тому, в океані дрейфували крихітні напівпрозорі краплі, які досі мешкають у морях. Дослідники вважають, що ці медузи цілком здатні жити вічно, саме тому їх і називають "безсмертними", пише Science Alert.

Це може здатися вигадкою, проте можливість жити мільйони років насправді перебуває в межах біології — принаймні для цього конкретного виду, яких, схоже, знає секрет "вічного життя".

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Науковці зазначають, що коли безсмертна медуза (Turritopsis dohrnii) старіє або зазнає ушкодження, вона здатна дивовижним чином уникнути смерті, повернувшись у стадію "дитячого поліпа". Насправді медузи поглинають свої щупальця і фактично стають лише згустком клітин на морському дні. Після цього молодий поліп може відбрунькуватися і врешті-решт продукувати нові дорослі форми, кожна з яких буде розміром не більшим за ніготь на мізинці, і це вже в дорослому віці. Але навіть це ще не все, не менш захопливим видається те, що зрілі особини генетично повністю ідентичні поліпу.

Зазначимо, що вперше медузи, яких також називають "медузами Бенджаміна Баттона", на честь персонажа Скотта Фіцджеральда, який народжується старим і помирає молодим, було виявлено 1883 року. Однак лише 100 років потому дослідникам вдалося виявити її неймовірні здібності до "вічного життєвого циклу".

Відомо, що вчені тримали медуз у неволі, коли несподівано помітили, на що вони здатні. Відтоді вчені провели десятки досліджень і показали, що колонії безсмертних медуз, які живуть у лабораторії, здатні регресувати до стадії поліпа знову і знову — до десятка разів лише за два роки.

Життєвий цикл безсмертної медузи Фото: Royal Society of Biology

Сьогодні безсмертні медузи є єдиним відомим видом, здатним омолодитися після статевого розмноження, що робить їх "біологічно безсмертними". Дослідники вважають, що спочатку цей вид виник у Середземному морі, проте сьогодні їх можна зустріти в усіх океанах світу.

Попри те, що цей вид фактично поширився по всьому Світовому океану, вчені досі не до кінця розуміють, як саме їм вдається жити так довго. У дослідженні 2022 року вчені виявили близько тисячі генів, пов'язаних зі старінням і відновленням ДНК. Якщо дослідникам вдасться з'ясувати, які гени присутні або, навпаки, відсутні, у безсмертної медузи порівняно з її родичами, це може пролити світло на клітинні механізми, які лежать в основі вічного життя.

У дослідженні 2019 року вчені вперше порівняли гени дорослої медузи з її початковою формою поліпа. Результати показали відмінності e тому, як функціонують деякі клітини — простими словами, спеціалізовані клітини медузи перепрограмуються залежно від стадії життя. Втім, ці унікальні здібності зовсім не означають, що безсмертні медузи ніколи не помруть — фактично вони можуть померти від травм або голоду.

За словами зоолога Фердинандо Боеро, який очолює лабораторію, що вперше виявила безсмертне життя медуз, якщо вченим колись вдасться розгадати секрет цього виду, це, можливо, дасть змогу значно подовжити життя інших видів, зокрема й людей.

Раніше Фокус писав про те, що безлюдний острів у Тихому океані приховує озеро з мільйонами унікальних медуз.