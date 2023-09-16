Ни кусочка мяса, ни капли молока. Ученые советуют перевести кошек на веганство: для чего это нужно

Результаты исследования показывают, что питомцы, придерживающиеся растительной диеты, реже болеют и сталкиваются с меньшим количеством нарушений здоровья.

В последнее время ученые находят все больше доказательств того, что растительная диета полезна не только для здоровья человека, но также может предотвратить климатический кризис на Земле, с которым человечество неминуемо должно столкнуться. На этот раз ученые пошли еще дальше и обнаружили, что веганство может быть полезно не только для людей, но также и для наших кошек, пишет Daily Mail.

Предполагается, что питомцы, которые придерживаются растительной диеты, менее склонны к развитию различных заболеваний. В новом исследовании ученые из Винчестерского университета опросили более 1300 владельцев кошек, при этом около 10% из них кормили своих питомцев исключительно веганским кормом.

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Результаты опроса свидетельствуют о том, что кошкам, которые не потребляли мяса, реже требовались лекарства, а также они реже болели, им реже назначали лечебные диеты из-за проблем со здоровьем, а также посещали ветеринара не чаще одного раза в год. Подробнее:

на 23% реже серьезно болеют;

на 15% реже принимают лекарства;

на 7% реже посещают ветеринара чаще одного раза в год;

на 16% реже сталкиваются с нарушениями здоровья;

на 55% реже переходят на терапевтические диеты.

В то же время авторы исследования отмечают, что потребуется дополнительная работа, так как в исследовании приняли участие всего 127 кошек-веганов, что затрудняет уверенность в том, что польза для здоровья не была чем-то случайным.

В ходе исследования ученые изучили 22 проблемы со здоровьем, любопытно, что 15 из них реже наблюдались у кошек, отказавшихся от потребления мяса. Речь идет о таких заболеваниях, как:

желудочно-кишечные проблемы (диарея, рвота);

гормональные нарушения (диабет);

проблемы с кожей;

проблемы с дыхательными путями.

Однако из-за небольшой выборки реципиентов данные результаты также показались научному сообществу недостаточно убедительными. В то же время ученые обнаружили значительно больший риск заболеваний почек у кошек-веганов в сравнении с питомцами-мясоедами, однако эти данные основаны лишь на 4 животных, а потому также выглядят неубедительно.

По словам автора исследования профессора Эндрю Найта, несмотря на небольшое количество животных, которые придерживались диеты без мяса, результаты показывают, что веганская пища для животных все же имеет потенциал для улучшения здоровья кошек. Более того, ученые также настаивают, что подобная диета является более полезной для окружающей среды. Однако ученые настаивают, что владельцам кошек-веганов необходимо следить за рационом своих питомцев и желательно предоставлять им коммерческий веганский корм для животных, так как они содержат все необходимые витамины и микроэлементы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые определились, что полезнее для здоровья — веганство или мясоедение.