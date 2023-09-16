Знают даже то, чего нет. Мужчины чаще врут, что знают математику, и это помогает им в жизни

Исследование показало, что реципиенты мужского пола чаще притворяются, что им знакомы определенные термины, даже если они не настоящие.

Не секрет, что мужчины, как правило, более самоуверенны в своих силах, чем женщины. Некоторые исследователи даже полагают, что именно этим обусловлен гендерный разрыв в оплате труда. Однако теперь ученые также обнаружили, что мужчины с большей вероятностью будут утверждать, что им знакомы математические термины, даже если они на самом деле выдуманные, пишет Daily Mail.

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В новом исследовании ученых из Университетского колледжа Лондона приняли участие более 40 000 подростков из 9 англоязычных стран, в том числе США, Канады, Англии, Ирландии и Шотландии. В ходе исследования реципиентам предоставили список из 16 математических терминов, например:

косинус;

квадратная функция;

рациональное число.

Однако среди них также были три фальшивых термина:

декларативная дробь;

собственное число;

сослагательное масштабирование.

После того как участники ознакомились со списком терминов, их попросили отметить те, которые они знают. Результаты показали, что участники мужского пола гораздо чаще заявляли, что знают фальшивые термины. Однако куда более любопытным оказалось то, что такое поведение, похоже, помогает им пробиться в жизни. Дело в том, что преувеличение своих математических способностей также с большей вероятностью было связано с проявлением настойчивости в выполнении задач. Более того, люди, врущие, что им знакомы несуществующие термины, искренне верили, что могут решить сложные задачи — от того, как куда-то добраться и до расхода бензина автомобилем.

По словам автора исследования, профессора Джона Джеррима, такое рвение, вероятно, может сделать мужчин более заинтересованными в решении задач, что в дальнейшем позволит им продвинуться по карьерной лестнице. Авторы исследования полагают, что эта чрезмерная самоуверенность на самом деле может оказаться весьма полезной в дальнейшем будущем.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что преувеличивать свои способности любят подростки из США и Канады, за ними в рейтинге следуют подростки в Англии, Уэльсе, Австралии и Новой Зеландии. Не менее любопытным кажется и то, что любители преувеличить свои знания также заявляли о том, что они более популярны в целом.

В ходе исследования ученые условно разделили 15-летних подростков на 4 группы:

те, кто никогда не слышал фальшивых терминов;

те, кто слышал фальшивые термины один или два раза;

те, кто несколько раз ли часто слышал фальшивые термины;

те, кто утверждал, что хорошо знает эти термины и понимает их.

В четвертой группе около 40% заявляли, что понимают правильные числа, 15% — понимали декларативные дроби, а 10% были знакомы с понятием сослагательного масштаба.

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