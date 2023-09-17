Прорыв в физике. Призрачные частицы взаимодействуют со светом: считалось, что это невозможно

Такие частицы, как нейтрино, перемещаются по космосу проходя без препятствий через звезды, планеты и даже через тело человека.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Physics Open, считают, что такие неуловимые частицы, как нейтрино, которые без препятствий пролетают сквозь все объекты в космосе, все же могут вступать во взаимодействие с частицами света — фотонами. Считалось, что это практические невозможно, пишет ScienceAlert.

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Нейтрино являются вторыми по распространенности частицами во Вселенной после фотонов, из которых состоит свет. Но они всегда держаться отдельно от всех остальных частиц. Их сложно обнаружить, а потому их называют призрачными и неуловимыми частицами. Миллиарды нейтрино проходят прямо сейчас через ваше тело. Для нейтрино в космосе нет никаких препятствий для свободного перемещения, потому как они почти не имеют массы и практически не взаимодействуют с окружающей материей. Считалось, что это же касается и света.

Ученые считают, что изучение нейтрино имеет важное значение для понимания того, почему Вселенная является именно такой, какой она есть. Также с помощью изучения нейтрино можно улучшить понимание физики элементарных частиц. То есть понимание того, вступают ли призрачные частицы в взаимодействие с другими частицами и если да, то каким образом, поможет лучше раскрыть природу не только самих нейтрино, но вообще о том, как происходит взаимодействие между частицами во Вселенной.

Авторы нового исследования считают, что такие неуловимые частицы, как нейтрино, которые без препятствий пролетают сквозь все объекты в космосе, все же могут вступать во взаимодействие с частицами света – фотонами Фото: BBC

На самом деле новое исследование имеет теоретический характер и ученые использовали математический анализ для того, чтобы понять, что нейтрино могут взаимодействовать с частицами света — фотонами. Оказалось, что это может происходить в намагниченной плазме, которая окружает звезды. То есть магнитные поля в плазме способствуют появлению необходимых условий для взаимодействия нейтрино и света. По словам ученых, в других условиях такого процесса не может произойти, но однородные магнитные поля в окружающей звезды плазме помогают этому, как показывают расчеты.

Авторы исследования считают, что их открытие поможет понять явления, которые происходят на Солнце, а также на других звездах. В частности, это может раскрыть загадку значительного различия в температурах между верхними слоями атмосферы нашей звезды и ее поверхностью.

Ученые считают, что нейтрино могут взаимодействовать с фотонами в атмосфере Солнца, и это может приводить к ее сильному нагреванию. Дело в том, что при встрече призрачных частиц и фотонов появляется большое количество энергии.

Авторы указывают на то, что необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этой теории и это касается как поведения самих нейтрино в экстремальных условиях, так и поведения этих частиц атмосфере звезд.

Фокус уже писал о том, что ученые в нейтринной обсерватории IceCube смогли впервые обнаружить нейтрино, которые приходят на Землю из нашей галактики, хотя раньше такие частицы наблюдали, прилетающими из других галактик.

Также Фокус писал о том, что ученые смогли впервые обнаружить нейтрино на Большом адронном коллайдере и это является очень важным достижением.