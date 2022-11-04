Черная дыра "плюнула" в сторону Земли: подземная обсерватория в Антарктиде уловила поток нейтрино

Обсерватория в Антарктиде во второй раз в истории обнаружила источник нейтрино, и он находится в центре спиральной галактики на расстоянии в 47 млн световых лет от нас.

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Детекторы нейтринной обсерватории IceCube, которые находятся глубоко подо льдом в Антарктиде, зафиксировали поток неуловимых фундаментальных частиц – нейтрино. И этот поток прилетел к нам из сверхмассивной черной дыры, которая находится в центре галактики NGC 1068 или M 77, которая расположена в созвездии Кита на расстоянии в 47 млн световых лет от Земли. Ученые во второй раз в истории обнаружили источник нейтрино, которые еще называют призрачными частицами. Данное открытие может помочь понять, что происходит внутри сверхмассивных черных монстров, пишет Space.

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Нейтрино являются очень странными, хотя и одними из самых распространенных во Вселенной, частиц. Они имеют почти нулевую массу и не имеют электрического заряда, также они практически не взаимодействуют с любым типом материи во Вселенной. Именно поэтому их сложно обнаружить и потому их называют призрачными частицами. Из-за слабого взаимодействия с материей нейтрино могут путешествовать без препятствий на огромные расстояния по прямой линии из своих источников.

[ + – ] Детекторы нейтринной обсерватории IceCube, которые находятся глубоко подо льдом в Антарктиде, зафиксировали поток неуловимых фундаментальных частиц – нейтрино. И этот поток прилетел к нам из сверхмассивной черной дыры, которая находится в центре галактики NGC 1068 или M 77, которая расположена в созвездии Кита на расстоянии в 47 млн световых лет от Земли Фото: NASA

Именно такой поток нейтрино обнаружили ученые с помощью обсерватории IceCube. Оказалось, что эти частицы вылетели из центра спиральной галактики, которая похожа на Млечный Путь, под названием NGC 1068. В отличие от нашей галактики, этот объект содержит очень много пыли, здесь чаще взрываются звезды, а также в центре это галактики находится более массивная черная дыра.

[ + – ] Оказалось, что эти частицы вылетели из центра спиральной галактики, которая похожа на Млечный Путь, под названием NGC 1068. В отличие от нашей галактики, этот объект содержит очень много пыли, здесь чаще взрываются звезды, а также в центре это галактики находится более массивная черная дыра Фото: space.com

Эта огромная черная дыра активно поглощает окружающее вещество и выпускает в космос потоки мощного излучения, в том числе и потоки нейтрино. Но центр галактики скрыт очень толстым слоем пыли и эти потоки излучения не так хорошо видны с Земли. Но нейтрино может проходить через любую материю и поэтому долетают до Земли в первоначальном виде.

"Благодаря этим потокам нейтрино, мы может больше узнать о том, что происходит в активном ядре этой галактики, о том какие процессы там преобладают. Другое излучение не покидает эту галактику, а потому это единственный способ", — говорит Гэри Хилл из Университета Аделаиды, Австралия.

Новое открытие является очень важным для астрофизиков, ведь им только второй раз в истории удалось обнаружить источник космических нейтрино. Впервые обсерватория IceCube обнаружила такой источник в активном ядре галактики TXS 0506+056 четыре года назад. Эта галактика находится в созвездии Ориона, и она расположена в 100 раз дальше, чем NGC 1068, но из ее центра также вырывается поток нейтрино, который летит сквозь космос почти со скоростью света.

Что касается нейтринной обсерватории IceCube, то она начала свою работу еще в 2010 году в Антарктиде. Она имеет в своем арсенале более 5 тысяч детекторов, которые погружены в лед на глубину от 1,5 до 2,5 км.

[ + – ] Что касается нейтринной обсерватории IceCube, то она начала свою работу еще в 2010 году в Антарктиде. Она имеет в своем арсенале более 5 тысяч детекторов, которые погружены в лед на глубину от 1,5 до 2,5 км Фото: space.com

Ученые уже ранее предполагали, что такие активные черные дыры, как в центре галактики NGC 1068 могут ускорять частицы и отправлять их далее в космос вместе с потоками излучения. Сейчас ученые работают над модернизацией нейтринной обсерватории, что позволит открыть намного больше источников призрачных частиц во Вселенной.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование показало, что источниками нейтрино могут быть активные ядра галактик, которые называются блазарами.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось зарегистрировать на Земле прилет из космоса частицы антивещества – антинейтрино.