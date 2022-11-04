Чорна діра "плюнула" в бік Землі: підземна обсерваторія в Антарктиді вловила потік нейтрино

Обсерваторія в Антарктиді вдруге в історії виявила джерело нейтрино, і воно розташоване в центрі спіральної галактики на відстані 47 млн світлових років від нас.

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Детектори нейтринної обсерваторії IceCube, що розташована глибоко під льодом в Антарктиді, зафіксували потік невловимих фундаментальних частинок — нейтрино. І цей потік прилетів до нас із надмасивної чорної діри, яка перебуває в центрі галактики NGC 1068 або M 77, яка розташована в сузір'ї Кита на відстані 47 млн світлових років від Землі. Вчені вдруге в історії виявили джерело нейтрино, яке ще називають примарними частинками. Це відкриття може допомогти зрозуміти, що відбувається всередині надмасивних чорних монстрів, пише Space.

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Нейтрино є дуже дивними, хоча й одними з найпоширеніших у Всесвіті частинок. Вони мають майже нульову масу та не мають електричного заряду, також вони практично не взаємодіють із будь-яким типом матерії в Усесвіті. Саме тому їх важко виявити й тому їх називають примарними частинками. Через слабку взаємодію космосу з матерією нейтрино можуть подорожувати без перешкод на величезні відстані по прямий лінії зі своїх джерел.

[ + – ] Детектори нейтринної обсерваторії IceCube, що розташована глибоко під льодом в Антарктиді, зафіксували потік невловимих фундаментальних частинок — нейтрино. І цей потік прилетів до нас із надмасивної чорної діри, яка перебуває в центрі галактики NGC 1068 або M 77, яка розташована в сузір'ї Кита на відстані 47 млн світлових років від Землі. Фото: NASA

Саме такий потік нейтрино виявили вчені за допомогою обсерваторії IceCube. Виявилося, що ці частинки вилетіли з центру спіральної галактики, яка схожа на Чумацький Шлях, під назвою NGC 1068. На відміну від нашої галактики, цей об'єкт містить дуже багато пилу, тут частіше вибухають зірки, а також у центрі галактики розташована масивніша чорна діра.

[ + – ] Виявилося, що ці частинки вилетіли з центру спіральної галактики, яка схожа на Чумацький Шлях, під назвою NGC 1068. На відміну від нашої галактики, цей об'єкт містить дуже багато пилу, тут частіше вибухають зірки, а також у центрі галактики розташована масивніша чорна діра. Фото: space.com

Ця величезна чорна діра активно поглинає навколишню речовину та випускає в космос потоки потужного випромінювання, у тому числі потоки нейтрино. Але центр галактики прихований дуже товстим шаром пилу, і ці потоки випромінювання не так добре видно із Землі. Але нейтрино може проходити через будь-яку матерію і тому долітають до Землі у початковому вигляді.

"Завдяки цим потокам нейтрино ми можемо більше дізнатися про те, що відбувається в активному ядрі цієї галактики, про те, які процеси там переважають. Інше випромінювання не залишає цю галактику, а тому це єдиний спосіб", — каже Гері Гілл із Університету Аделаїди, що в Австралії.

Нове відкриття є дуже важливим для астрофізиків, адже їм лише вдруге в історії вдалося виявити джерело космічних нейтрино. Вперше обсерваторія IceCube виявила таке джерело в активному ядрі галактики TXS 0506+056 чотири роки тому. Ця галактика розташована в сузір'ї Оріона, і це в 100 разів далі, ніж NGC 1068, але з її центру також виривається потік нейтрино, що летить крізь космос майже зі швидкістю світла.

Що стосується нейтринної обсерваторії IceCube, то вона розпочала свою роботу ще 2010 року в Антарктиді. Вона має у своєму арсеналі понад 5 тисяч детекторів, занурених у лід на глибину від 1,5 до 2,5 км.

[ + – ] Що стосується нейтринної обсерваторії IceCube, то вона розпочала свою роботу ще 2010 року в Антарктиді. Вона має у своєму арсеналі понад 5 тисяч детекторів, занурених у лід на глибину від 1,5 до 2,5 км. Фото: space.com

Учені вже раніше припускали, що такі активні чорні діри, як у центрі галактики NGC 1068, можуть прискорювати частки та відправляти їх далі в космос разом із потоками випромінювання. Наразі вчені працюють над модернізацією нейтринної обсерваторії, що дозволить відкрити набагато більше джерел примарних частинок у Всесвіті.

Як писав Фокус, недавнє дослідження показало, що джерелами нейтрино може бути активні ядра галактик, які називаються блазарами.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося зареєструвати на Землі приліт із космосу частки антиречовини — антинейтрино.