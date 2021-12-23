У Землю врізалася частка антиречовини, що прилетіла з чужої галактики, — вчені

Астрофізики підтвердили, що вперше зафіксували антинейтрино, яке могло народитись у серці надмасивної чорної діри.

Якийсь час тому нейтринна обсерваторія IceCube – підземний детектор на Південному полюсі, зафіксувала незвичайний сигнал. Тепер же астрофізики, через роки аналізу даних, підтвердили, що на Землю врізалася частка антиречовини. Про це повідомляє Discovery Magazine.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Йдеться про частинку антинейтрино (античастка по відношенню до нейтрино), яка народилася за межами Чумацького Шляху та врізалася в Антарктиду.

Стандартна модель фізики елементарних частинок стверджує, що кожен відомий тип частинок має свій аналог антиречовини. Лауреат Нобелівської премії Шелдон Глешоу ще 60 років тому передбачив, якщо антинейтрино (аналог нейтрино) зіткнеться з електроном, то це зіткнення зробить каскад інших частинок.

Сліди так званого "резонансу Глешоу" дуже складно виявити, тому що для створення антинейтрино потрібно в 1 тис. разів більше енергії, ніж виробляється в найпотужніших колайдерах на Землі.

Але відкриття на IceCube є відмінним доказом того, що космічні прискорювачі, такі як надмасивні чорні дірки, можуть легко запускати частки високих енергій.

"Таке можливе тільки з природними прискорювачами, а не з наземними. Ніхто ніколи раніше безпосередньо не спостерігав нічого подібного", — каже фізикиня з Університету Вісконсін-Медісон, яка керувала аналізом даних, Лу Лу.

За її словами, відкриття важливе як мінімум із двох причин. По-перше, воно доводить стандартну модель. По-друге, показує, що за допомогою детектора IceCube вчені можуть розглядати космос як природну високоенергетичну лабораторію, де відкриваються нові закони фізики.

"Це відкриває вікно в нейтринну астрономію", — підсумувала дослідниця.

Нагадаємо, вчені з ЦЕРН вирішили давню загадку про те, чому антиречовина не знищила Всесвіт. Вони вважають, що Великий вибух створив рівною мірою речовину та антиречовину, але ці дві субстанції не нейтралізували одна одну, знищивши все довкола.