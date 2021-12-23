В Землю врезалась частица антивещества, прилетевшая из чужой галактики, – ученые

Астрофизики подтвердили, что впервые зафиксировали антинейтрино, которое могло родиться в сердце сверхмассивной черной дыры.

Некоторое время назад нейтринная обсерватория IceCube – подземный детектор на Южном полюсе, зафиксировала необычный сигнал. Теперь же астрофизики, спустя годы анализа данных, подтвердили, что в Землю врезалась частица антивещества. Об этом сообщает Discovery Magazine.

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Речь идет о частице антинейтрино (античастица по отношению к нейтрино), которая родилась за пределами Млечного Пути и врезалась в Антарктиду.

Стандартная модель физики элементарных частиц утверждает, что у каждого известного типа частиц есть свой аналог антивещества. Лауреат Нобелевской премии Шелдон Глэшоу еще 60 лет назад предсказал, что если антинейтрино (аналог нейтрино) столкнется с электроном, то это столкновение произведет каскад других частиц.

Следы так называемого "резонанса Глэшоу" крайне сложно обнаружить, потому как для создания антинейтрино требуется в 1 тыс. раз больше энергии, чем производится в самых мощных коллайдерах на Земле.

Но открытие, сделанное на IceCube, является отличным доказательством того, что космические ускорители, такие как сверхмассивные черные дыры, могут легко запускать частицы высоких энергий.

"Такое возможно только с естественными ускорителями, а не с наземными. Никто никогда раньше напрямую не наблюдал ничего подобного", – говорит физик из Университета Висконсин-Мэдисон, руководившая анализом данным Лу Лу.

По ее словам, открытие важно как минимум по двум причинам. Во-первых, оно доказывает Стандартную модель. Во-вторых, показывает, что с помощью детектора IceCube ученые могут рассматривать космос как естественную высокоэнергетическую лабораторию, где открываются новые законы физики.

"Это открывает окно в нейтринную астрономию", – подытожила исследовательница.

Напомним, ученые из ЦЕРН решили давнюю загадку о том, почему антивещество не уничтожило Вселенную. Они полагают, что Большой взрыв создал в равной мере вещество и антивещество, но эти две субстанции не нейтрализовали друг друга, уничтожив все вокруг.