Вчені виявили джерело найвідоміших "примарних" частинок у Всесвіті

Згідно з новим дослідженням, одні з найяскравіших об'єктів космосу є джерелом високоенергетичних космічних нейтрино.

Група німецьких вчених за допомогою нейтринної обсерваторії IceCube, яка знаходиться в Антарктиді, змогла підтвердити нещодавні здогадки вчених про те, що джерелом космічних нейтрино є об'єкти, які називаються блазарами, повідомляє ScienceAlert.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Нейтрино — це нейтральні фундаментальні субатомні частинки, які є одними з найпоширеніших у Всесвіті. Маса нейтрино майже дорівнює нулю і вони мають нейтральний електричний заряд. До того ж нейтрино дуже мало взаємодіють із якоюсь матерією у Всесвіті. Тому їх іноді називають примарними частинками.

Звичайні нейтрино з'являються найчастіше внаслідок радіоактивного розпаду і більшість нейтрино, які можна знайти на Землі, є побічними продуктами ядерних реакцій на Сонці. Але нейтрино також можуть створювати вибухи наднових та їх можна створити внаслідок штучних ядерних реакцій.

[ + – ] Група німецьких вчених за допомогою нейтринної обсерваторії IceCube, яка знаходиться в Антарктиді, змогла підтвердити нещодавні здогади вчених про те, що джерелом космічних нейтрино є об'єкти, які називаються блазарами Фото: wikipedia

Хоча нейтрино і мало взаємодіють з матерією, все ж таки це іноді відбувається. Саме завдяки цьому вченим 10 років тому за допомогою нейтринної обсерваторії IceCube вдалося виявити високоенергетичні нейтрино, яких раніше ніхто не бачив. І ця енергія була в понад 100 млн разів більшою, ніж енергія нейтрино, створених надновими. І ці нейтрино прибули на Землю звідкись з міжгалактичного простору.

Декілька років тому вчені припустили, що джерелом цих незвичайних нейтрино може бути клас позагалактичних дуже яскравих об'єктів, які називаються блазарами.

Блазарами називають активні ядра галактик, які мають дуже високу світність. Ці об'єкти пов'язані з активною надмасивною чорною дірою і з них виходить струмінь іонізованої речовини. Швидкість цього струменя сягає майже швидкості світла.

[ + – ] Декілька років тому вчені припустили, що джерелом цих незвичайних нейтрино може бути клас позагалактичних дуже яскравих об'єктів, які називаються блазарами Фото: wikipedia

Для того, щоб підтвердити теорію про те, що блазари є джерелами високоенергетичних космічних нейтрино, група німецьких учених зібрала дані про нейтрино, отримані обсерваторією IceCube за останні 7 років.

Вчені перевірили понад 3,5 тисячі об'єктів, які є підтвердженими блазарами або кандидатами в ці об'єкти. В результаті вони з'ясували, що напрямок променів блазарів збігається зі положенням Землі в момент виявлення космічних надзвичайно високоенергетичних нейтрино. Подальший аналіз лише підтвердив те, що блазари є джерелами цих примарних частинок.

"Ми вперше отримали незаперечні докази того, що з позагалактичних об'єктів — блазарів — потрапляють на Землю такі нейтрино з космосу", — каже Сара Бусон із Вюрцбурзького університету, Німеччина.

Як вже писав Фокус, одне їх досліджень показало, що в Землю врізалася частка антинейтрино і прилетіла вона з іншої галактики.

Також Фокус писав про теорію, яка говорить про те, що нейтрино є різновидом темної матерії, яка може бути пов'язана з існуванням двійника нашого Всесвіту.