Ученые обнаружили источник самых известных "призрачных" частиц во Вселенной

Согласно новому исследованию, одни из самых ярких объектов космоса являются источником высокоэнергетических космических нейтрино.

Группа немецких ученых с помощью нейтринной обсерватории IceCube, которая находится в Антарктиде смогла подтвердить недавние догадки ученых о том, что источником космических нейтрино являются объекты, которые называются блазарами, сообщает ScienceAlert.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Нейтрино – это нейтральные фундаментальные субатомные частицы, которые являются одними из самых распространенных во Вселенной. Масса нейтрино почти равна нулю, и они имеют нейтральный электрический заряд. К тому же нейтрино очень мало взаимодействуют с какой-либо материей во Вселенной. Поэтому их иногда называют призрачными частицами.

Обычные нейтрино появляются чаще всего в результате радиоактивного распада и большинство нейтрино, которые можно обнаружить на Земле являются побочными продуктами ядерных реакций на Солнце. Но нейтрино также могут создавать взрывы сверхновых и их можно создать в результате искусственных ядерных реакций.

[ + – ] Группа немецких ученых с помощью нейтринной обсерватории IceCube, которая находится в Антарктиде смогли подтвердить недавние догадки ученых о том, что источником космических нейтрино являются объекты, которые называются блазарами Фото: wikipedia

Хотя нейтрино и мало взаимодействуют с материей, все же это иногда происходит. Именно благодаря этому ученым 10 лет назад с помощью нейтринной обсерватории IceCube удалось обнаружить высокоэнергетические нейтрино, которых до этого никто не видел. И эта энергия была больше в 100 млн раз, чем энергия нейтрино, созданных сверхновыми. И эти нейтрино прибыли на Землю откуда-то из межгалактического пространства.

Несколько лет назад ученые предположили, что источником этих необычных нейтрино может быть класс внегалактических очень ярких объектов, которые называются блазарами.

Блазарами называют активные ядра галактик, которые обладают очень высокой светимостью. Эти объекты связаны с активной сверхмассивной черной дырой и из них выходит струя ионизированного вещества. Скорость этой струи доходит почти до скорости света.

[ + – ] Несколько лет назад ученые предположили, что источником этих необычных нейтрино может быть класс внегалактических очень ярких объектов, которые называются блазарами Фото: wikipedia

Для того, чтобы подтвердить теорию о том, что блазары являются источниками высокоэнергетических космических нейтрино, группа немецких ученых собрала данные о нейтрино, полученные обсерваторией IceCube за последние 7 лет.

Ученые проверили более 3,5 тысяч объектов, которые являются подтвержденными блазарами или кандидатами в эти объекты. В результате они выяснили, что направление лучей блазаров совпадает с положением Земли в момент обнаружения космических необычно высокоэнергетических нейтрино. Дальнейший анализ только подтвердил то, что блазары действительно являются источниками этих призрачных частиц.

"Мы впервые получили неопровержимые доказательства того, что из внегалактических объектов – блазаров, попадают на Землю такие нейтрино из космоса", — говорит Сара Бусон из Вюрцбургского университета, Германия.

Как уже писал Фокус одно их исследований показало, что в Землю врезалась частица антинейтрино и прилетела она из другой галактики.

Также Фокус писал о теории, которая говорит о том, что нейтрино является разновидностью темной материи, которая может быть связана с существованием двойника нашей Вселенной.