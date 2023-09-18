Человек из Ла Ферраси: почему его считают самым известным неандертальцем в мире (фото)

Останки Человека из Ла Ферраси, также известного как Ла Ферраси-1, обнаружили более века назад. Это самый полный череп неандертальца из когда-либо найденных.

Череп Человека из Ла Ферраси нашли в археологическом анклаве в юго-западном регионе Франции благодаря совместным усилиям антропологов Луи Капитана и Дени Пейрони в 1909 году, пишет IFLScience.

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Кроме чрезвычайно хорошо сохранившегося черепа, во время раскопок также обнаружили еще целый ряд фрагментов скелетов неандертальцев, включающих остатки по меньшей мере семи человек. Среди них были как взрослые, так и дети.

Основная теория утверждает, что эти лица намеренно похоронили в Ла Феррасе, что свидетельствует о социальной сложности неандертальцев, которую до сих пор нельзя было себе представить.

Верхний ряд: череп современного человека из Южной Африки 19 века. Посередине: "виртуальная окаменелость" последнего общего предка. Внизу: череп неандертальца LF1, найденный в Ла Феррасе, Франция Фото: Dr Aurélien Mounier/Cambridge University's Leverhulme Centre for Human Evolutionary Studies (LCHES)

Что касается датировки образца, то ученые считают, что черепу от 59 000 до 45 000 лет. Изучение останков LF1 позволило получить значительный объем информации о нем. Это был мужчина, ростом примерно 171 сантиметр. Его возраст на момент смерти составлял около 45 лет, что является значительным долголетием, учитывая короткую продолжительность жизни неандертальцев, которая редко превышала порог в 40 лет. А потому LF1 достиг преклонного возраста по сравнению со своими современниками.

Несмотря на свой относительно высокий рост, LF1 воплощает квинтэссенцию неандертальского телосложения, служа архетипом в коллективном воображении ученых, изучающих этот вид. Его скелетные останки недвусмысленно демонстрируют характерные черты, среди которых ярко выраженный и покатый лоб, а также большое носовое отверстие.

Самым важным является то, что кости голени и стопы LF1 подтверждают двуногий способ передвижения неандертальцев, зеркальное отражение походки Homo sapiens. Это открытие означает кардинальный отход от прежнего представления о неандертальцах как о грубых, обезьяноподобных существах, освещая их в новом свете как параллельного представителя рода Homo.

В Евразии найдены останки сотен неандертальцев, причем самые значительные открытия сосредоточены в Германии, Италии, Испании и Франции. Однако находки полных скелетов неандертальцев остаются относительно редким явлением.

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