Отслеживая наши корни. Самое большое в истории генеалогическое дерево раскрывает прародину человечества

В современную эпоху концепция углубления в свои генеалогические корни через призму ДНК и геномного анализа вышла за пределы только эзотерики, став не только доступной услугой, но и инструментом, используемым в уголовных расследованиях.

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Исследуя корни предков, становится очевидным, что для подавляющего большинства людей путешествие к анналам их родословной открывает нарратив миграции и поисков более перспективного существования. Независимо от того, решились на это недавние родители или далекие предки, суть поиска зеленых пастбищ выходит за пределы поколений, пронизывая гобелен времени, пишет IFLScience.

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Однако, среди засушливых пространств северо-восточной суданской пустыни, неподалеку от течения Нила, существует географическая аномалия. Ученые из Оксфордского университета, которые провели монументальное исследование, выдвинули смелую гипотезу. Она утверждает, что этот засушливый анклав может служить первоначальной родиной для всей нынешней популяции человечества.

Доктор Энтони Уайлдер Вонс, ведущий автор исследования, сказал: "По сути, мы реконструируем геномы наших предков и используем их, чтобы сформировать широкую сеть взаимосвязей". Он также объяснил их методологию, отметив: "Мы можем оценить, когда и где жили эти предки".

Доктор Ян Вонг, главный автор и эволюционный генетик, рассказал о масштабах своих исследований, отметив: "Мы, по сути, построили огромное генеалогическое дерево, генеалогию всего человечества. Эта генеалогия позволяет нам увидеть, как генетическая последовательность каждого человека соотносится со всеми другими, во всех точках генома".

Опираясь на данные, полученные из восьми различных баз данных генома человека, исследователи создали сложную сеть, охватывающую почти 27 миллионов предков. Это хранилище охватывало не только современные человеческие популяции, но и древних жителей разных эпох, живших от тысячелетий до сотен тысяч лет назад.

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В своих поисках они использовали передовые алгоритмы, тщательно просеивая генетические данные, чтобы выявить закономерности вариаций. Этот аналитический подход позволил им определить общих предков в разветвленном "генеалогическом дереве", методично учитывая их присутствие.

Доктор Вонг объяснил: "Исследование моделирует настолько точно, насколько это возможно, историю, что породила всю генетическую вариативность, которую мы находим у людей сегодня".

Результат их работы — это не что иное, как захватывающая визуальная картина, которая проясняет приливы и отливы человечества в анналах истории. Исследователи не останавливаются и готовы расширять и совершенствовать эту генеалогическую картографию по мере поступления новых данных. К счастью, эффективность их методов позволяет привлекать миллионы новых образцов генома.

Доктор Вонг спрогнозировал траекторию, утверждая: "Это исследование закладывает основу для следующего поколения секвенирования ДНК. По мере того как качество последовательностей генома современных и древних образцов ДНК будет улучшаться, деревья будут становиться еще более точными, и мы в конце концов сможем создать единую унифицированную карту, что будет объяснять происхождение всех генетических вариаций человека, которые мы наблюдаем сегодня".

Он отметил: "Хотя в центре внимания этого исследования является человек, метод применим к большинству живых существ — от орангутангов до бактерий. Он может быть особенно полезным в медицинской генетике, отделяя настоящие ассоциации между генетическими регионами и болезнями от ложных связей, возникающих из-за нашей общей истории предков".

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