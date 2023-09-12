Генетическая одиссея. Люди и неандертальцы взаимодействовали между собой гораздо больше, чем мы считали раньше

Неандертальцы, что, как считается, исчезли примерно 40 000 лет назад, оставили без ответа вопросы, касающиеся их взаимодействия с ранними людьми, которые вышли за пределы Африки.

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Как показали недавние научные исследования, появление первых людей в Европе ускорило их взаимодействие с местным населением неандертальцев. Эти поиски не только подтвердили периодическое скрещивание между Homo sapiens и неандертальцами, но и пересмотрели предыдущие оценки частоты таких случаев. Эти выводы имеют важное значение для нашего понимания миграции людей из Африки, пишет IFLScience.

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Методологии радиоуглеродного датирования имеют присущие им ограничения при применении к материалам старше 50 000 лет, что еще больше усложняет реконструкцию этой исторической загадки. Тем не менее, недавние исследования начали освещать некоторые из этих загадочных аспектов, предполагая, что Homo sapiens и неандертальцы часто скрещивались.

В апреле 2021 года команда исследователей раскопала человеческие останки в болгарской пещере Бачо-Киро. Эти находки, принадлежащие трем лицам, включали фрагменты зубов и костей, которые по радиоуглеродному методу датированы периодом от 43 000 до 46 000 лет назад. Кроме того, в отложениях, находившихся рядом с останками, обнаружили каменные инструменты, характерные для позднего каменного века.

Согласно исследованию, это древнейшие современные люди позднего плейстоцена, обнаруженные в Европе. Интересно, что эти лица демонстрируют более близкое генетическое родство с современными и древними популяциями Восточной Азии и Америки, чем с более поздними западноевразийскими популяциями.

Генетический анализ этих останков подтвердил, что эти три человека имели недавнее неандертальское происхождение, которое прослеживается лишь в нескольких поколениях их семейной истории. Это обосновывает гипотезу о том, что ранние европейские современные люди часто смешивались с неандертальцами.

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В другом исследовании 2021 года эволюционные генетики во главе с Кеем Прюфером из Института Макса Планка по изучению истории человечества, Германия, тщательно изучили почти полный череп женщины, найденный в пещере Златый Кун (Zlatý kůň) на территории современной Чехии.

Анализ показал, что 2-3 процента ее генома содержали неандертальскую ДНК, причем неандертальские сегменты были значительно длиннее, чем у других образцов. Это свидетельствует о том, что женщина, вероятно, была одной из древнейших людей в Евразии после африканской миграции. Следующие поколения демонстрировали более короткие сегменты неандертальской ДНК, что свидетельствует о ее размывании со временем.

В совокупности эти исследования представляют необычный рассказ. Хотя эти конкретные случаи не единственные примеры интеграции ДНК неандертальцев в человеческие геномы, они, по-видимому, являются самыми древними. Это означает, что скрещивание между двумя видами могло начаться еще около 60 000 лет назад. Однако не все люди той эпохи внесли вклад в генетическое наследие последующих поколений.

Женщина, чей череп проанализирован, похоже, стала определенным генетическим "тупиком", поскольку ее ДНК, похоже, не повлияла на людей, что жили около 40 000 лет назад или позже.

В противоположность этому, ДНК трех человек из Бачо Киро представляет недавно открытую популяцию Homo sapiens с прочными генетическими связями с современными популяциями в Восточной Азии и Северной Америке.

До относительно недавнего времени считалось, что современные африканцы не имеют неандертальской ДНК в своих геномах, поскольку неандертальцы возникли за пределами Африки. Однако исследование 2020 года показало, что все африканские Homo sapiens имеют следы неандертальской ДНК, открывая новые взгляды на модели миграции людей.

Вместо одномоментного массового выхода из Африки, как считалось ранее, оказалось, что люди покидали континент несколькими волнами, что способствовало обмену неандертальской ДНК.

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