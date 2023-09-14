Пять раз, когда человечество чуть не исчезло с лица Земли. И когда оно все же вымрет

Исследователи назвали самые опасные кризисы в истории, когда представителей нашего вида на всей планете оставалось всего чуть больше тысячи. Homo sapiens удалось успешно приспособиться ко всем изменениями и, в конечном итоге, увеличить свою численность до 8 млрд человек. Как же человечество сумело выжить?

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Сегодня на Земле живет 8 миллиардов человек, и мысль о том, что человечество может исчезнуть, кажется маловероятной. Правда, если не считать угрозы ядерной войны, козней со стороны ИИ или катастрофического удара из космоса.

В истории человечества было как минимум пять случаев, когда мы находились в шаге от вымирания. К примеру, "то самое" извержение супервулкана 70 тысяч лет назад чуть не отправило нас вслед за вымершими динозаврами.

Но что происходило в других четырех случаях, когда люди подошли так близко к опасной черте?

1,1-1,2 млн лет назад: людей меньше, чем горилл

Около 1,2 млн лет назад, согласно подсчетам ученых, если учитывать наших древних родственников Homo ergaster и Homo erectus, вся человеческая раса насчитывала всего 26 тысяч человек. Если же не принимать во внимание детей, популяция составляла и того меньше – всего 18 тысяч человек. Таким образом, 1,2 млн лет назад людей на Земле было меньше, чем горилл сейчас на планете.

При этом гориллы классифицируются как вид, находящийся под угрозой исчезновения. На данный момент в дикой природе проживает около 316 тысяч западных горилл и 5 тысяч восточных.

Около 1,2 млн лет назад на Земле проживало всего 26 тыс. человек. Фото: SciTechDaily

Так что же стало причиной такого катастрофического сокращения популяции людей? Особенно если учитывать, что к тому времени наши предки уже распространились по Африке, Азии и Европе?

Точно сказать сложно, но ученые предполагают, что именно тогда люди полностью исчезли в Европе из-за некого катастрофического события. Совсем недавно ученые обнаружили ранее неизвестный ледниковый период, который сделал климат Европы непригодным для жизни наших предков.

Отложения на дне океана, возрастом 1,1 млн лет, показывают, что температура тогда упала на 5°C — и это практически лишило наших предков даже маленького шанса на выживание.

Наш вид отсутствовал на континенте около 200 тыс. лет, прежде чем люди смогли адаптироваться и вернуться.

800 — 900 тыс. лет назад: невероятный холод

В этот период времени человечество столкнулось с еще одним испытанием. Свежее исследование показало, что к черте подвело наш вид очередное сильное похолодание.

Ситуация была настолько критическая, что в среднем плейстоцене популяция наших предков сократилась до 1 280 особей.

Кризис длился около 117 тыс. лет и представлял угрозу для всего человечества, каким мы его знаем сегодня.

Похолодание привело к длительному периоду оледенения, падению температуры поверхности моря, периодам длительной засухи в Африке и Евразии. Все это также способствовало исчезновению других видов, которые могли быть источником пищи для наших предков.

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Наш последний общий предок с неандертальцами — денисовцы, которые являются вымершим видом, жили на планете именно в этот период.

"Мы знаем, что в период 900 тыс. — 600 тыс. лет назад летопись окаменелостей в Африке очень скудна, почти отсутствует. Но до и после этого пробела мы имеем большое количество ископаемых свидетельств. То же можно сказать и о Евразии: например в Европе можно обнаружить следы наших предков, оставленные 800 тыс. лет назад, а дальше — пустота продолжительностью примерно 200 тыс. лет", — говорит исследователь, антрополог Римского университета Сапиенца Джорджио Манци.

По словам руководителя отдела происхождения человека в Музее естественной истории в Лондоне профессора Криса Стрингера, ситуация была настолько ужасной, что выживание человеческого вида можно назвать чудом.

"Для населения такого размера достаточно всего лишь одного климатического явления, эпидемии или извержения вулкана, чтобы исчезнуть навсегда", — подчеркнул профессор.

150 тыс. лет назад: нигде, кроме Африки

Большие изменения мир начал претерпевать около 195 тысяч лет назад. Тогда на Земле пустыни и ледники начали отвоевывать себе все больше территорий. В свою очередь, это привело к падению температуры и разрушению среды обитания, которая превратилась в холодный и сухой ландшафт.

По непонятным причинам люди в Африке также начали делиться на группы, что привело к резкому сокращению общей численности вида около 150 тыс. лет назад.

Африка оставалась практически единственным континентом, где жили Homo Sapiens, или современные люди около 50 тыс. лет назад.

Один из ледниковых периодов на Земле Фото: George Teichmann/Yukon Government

Но те, кто смог пережить тяжелые времена, по-видимому, начали процветать, когда поселились у моря на территории нынешней Южной Африки. Эта местность была богата растениями, которые могли пережить засуху, а теплые воды поблизости кишели моллюсками.

Оба эти фактора обеспечили Homo sapiens необходимым количеством еды, позволив нашему виду эволюционировать в тех людей, какими мы являемся на сегодняшний день.

70 тыс. лет назад: чуть не погибли под слоем пепла

Как уже стало ясно, люди плохо переносят экстремальные похолодания, но на планете существует и угрозы другого рода, одна из которых чуть не уничтожила нас более 70 тыс. лет назад.

В этот раз существованию человечества грозило извержение супервулкана. Во время извержения супервулкан Тоба выбросил около 800 км³ вулканического пепла, который распространился по всему миру, закрыв собой солнечный свет. После этого на Земле началась вулканическая зима, которая продлилась несколько лет.

Бедствие было настолько серьезным, что человеческая популяция сократилась всего до 2 тысяч человек.

Ученые считают, что пережить вулканическую зиму удалось только людям в некоторых частях Африки и Индии. Например, в Индии были найдены каменные инструменты, чей возраст совпадает с извержением вулкана Тоба. Но также были найдены доказательства того, что производство инструментов продолжилось и после катастрофы. Это указывает на то, что люди, создавшие каменные инструменты, выжили.

Так сейчас выглядит супервулкан Тоба Фото: NASA LANDSAT

Извержение супервулкана Тоба было настолько разрушительным и мощным, что от самого вулкана осталось только огромное озеро Тоба, которое простирается на 100 км в длину и 30 км в ширину, а в глубину – 505 метров.

Исследователи уточняют, что извержение произошло на острове Суматра в Индонезии и было примерно в 5 000 раз сильнее извержения горы Сент-Хеленс в 1980-х годах.

40 тыс. лет назад: гибель неандертальцев

Между 25 и 40 тыс. лет назад изменение климата могло уничтожить наших предков. Проведенный в 2020 году анализ показал, что неандертальцы так и не смогли адаптироваться к быстро меняющемуся климату. Правда, некоторые исследователи все же предполагают, что неандертальцы стали жертвами Homo sapiens, которые прибыли из Африки и начали конкурировать за ресурсы.

Но недавнее исследование показало, что неандертальцы вымерли из-за потери своей "климатической ниши". Обычно этот термин ученые применяют для мест, где есть благоприятные условия для выживания вида.

Такое заключение было сделано на основе анализа данных за последние 5 млн лет, который провели, чтобы получить представление о климате для каждого 1000-летнего окна.

Примерно в это же время вымер еще один ранний человеческий вид — Homo floresiensis, который также называют "хоббитами".

Судя по вышеперечисленным фактам, только Homo sapiens удалось успешно приспособиться ко всем изменениями и, в конечном итоге, увеличить свою численность до 8 млрд человек.

Когда вымрет человечество

Самый оптимистический ответ на этот вопрос – через миллиард лет или около того. К этому времени расширяющееся Солнце превратит нашу планету в своеобразную Венеру, на которой парниковый эффект и критические температуры убьют всю жизнь на планете.

Но миллиард лет – очень большой срок, в то время как "Часы Судного дня" установлены на рекордные 90 секунд до полуночи.

По некоторым предположениям, уничтожить всех людей на Земле может удар гигантского астероида, ядерная война и даже блуждающие черные дыры, равно как из роботы-убийцы.

Эксперты по рискам катастроф подсчитали, что вероятность вымирания людей всего за 77 лет сохраняется на уровне 6%. А вот известный физик и популяризатор науки Стивен Хокинг говорил о том, что в ближайшую тысячу лет человечеству необходимо найти еще одну пригодную для жизни планету, если мы все же планируем выжить.

Также есть мнение, что обычно виды млекопитающих существуют около 1 миллиона лет. Тогда у человечества есть еще 800 тыс. лет на планете — если учитывать, что современные люди "обжились" на Земле около 200 тыс. лет назад.

Но если учитывать ход человеческой истории, а также возрастающую ядерную угрозу и развивающийся искусственный интеллект, то все приведенные выше сроки могут оказаться слишком оптимистическими.

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