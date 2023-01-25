Рекордно близки к самоуничтожению. Часы Судного дня "замерли" на 90 секундах до полуночи

Ученые-атомщики предупреждают, что рекордные 90 секунд до самоуничтожения человечества в большинстве связаны с войной в Украине.

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24 января The Bulletin установил Часы Судного дня на отметке "90 секунд до полуночи", что является "беспрецедентно близким" к провалу, так как именно этот показатель отражает насколько человечество приблизилось к Армагеддону, пишет The Guardian.

Отметим, что Часы Судного дня были созданы учеными-ядерщиками еще в 1947 году, с тех пор их использовали в качестве показателя того, насколько человечество близко к самоуничтожению посредством ядерного оружия, изменений климата и других угроз. В нынешнем 2023 году Часы Судного дня рекордно приблизились к точке невозврата — 90 секунд до полуночи — рекордное значение, которое когда-либо показывал циферблат предвестник Армагеддона.

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По словам президента и главного исполнительного директора The Bulletin Рэйчел Бронсон, стрелки Часов Судного дня последние три года удерживались на отметке в "100 секунд до полуночи". Однако в этом году они рекордно приблизились к "исчезновению человечества" — во многом из-за российско-украинской войны, которая развязала РФ, вторгшись на территорию Украины. Ученые-ядерщики отмечают, что передвинули стрелки Часов Судного дня вперед, чтобы проиллюстрировать "глобальные экзистенциальные угрозы на заре эпохи ядерного оружия".

[ + – ] Символический обратный отсчет, рассчитываемый ежегодно в ответ на события предыдущего года Фото: Bulletin of the Atomic Scientists

Бронсон также добавила, что "90 секунд до полуночи" — это самое близкое время, которое когда-либо показывали Часы Судного дня. Более того, она отметила, что эксперты The Bulletin не принимают подобные решения легкомысленно, а потому человечеству следует задуматься о том, насколько близко мы находимся к самоуничтожению.

Отметим, что часы были разработаны в 1947 году, с тех пор совет The Bulletin по науке и безопасности, в который также входят нобелевские лауреаты, принимают сложное решение — на какой отметке необходимо установить Часы Судного дня. Ученые-атомщики отмечают, что символический обратный отсчет, рассчитывается ежегодно, исходя из событий прошлого года — в том числе ядерной угрозы, изменений климата и других факторов, угрожающих существованию человечества в целом.

В 2023 году, по словам ученых, на их решение сильно повлияла война России против Украины — она подняла серьезные вопросы о том, как взаимодействуют государства, как размываются нормы международного поведения, лежащие в основе успешного реагирования на глобальные риски. Кроме того, по словам ученых-атомщиков, одной из причин движения стрелок Часов Судного дня стали плохо завуалированные угрозы России применить ядерное оружия.

Также исследователи напомнили, что российское вторжение перенесло в зону боевых действий Чернобыльскую и Запорожскую атомные станции, а значит под угрозой оказались ядерные реакторы, которые потенциально угрожают "широким выбросом радиоактивных материалов".

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что нужно знать о предвестнике Армагеддона — Часах Судного дня.