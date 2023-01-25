Рекордно близькі до самознищення. Годинник Судного дня "завмер" на 90 секунд до півночі

Вчені-атомники попереджають, що рекордні 90 секунд до самознищення людства здебільшого пов'язані з війною в Україні.

Related video

24 січня The Bulletin встановив Годинник Судного дня на позначці "90 секунд до півночі", що є "безпрецедентно близьким" до провалу, оскільки саме цей показник відображає наскільки людство наблизилося до Армагеддону, пише The Guardian.

Зазначимо, що Годинник Судного дня створили вчені-ядерники ще в 1947 році, відтоді їх використовували як показник того, наскільки людство близьке до самознищення за допомогою ядерної зброї, змін клімату та інших загроз. Нинішнього 2023 року Годинник Судного дня рекордно наблизився до точки неповернення — 90 секунд до півночі — рекордне значення, яке колись показував циферблат провісник Армагеддону.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами президентки та головної виконавчої директорки The Bulletin Рейчел Бронсон, стрілки Годинника Судного дня останні три роки утримувалися на позначці в "100 секунд до півночі". Однак цього року вони рекордно наблизилися до "зникнення людства" — багато в чому через російсько-українську війну, яка розв'язала РФ, вторгнувшись на територію України. Вчені-ядерники зазначають, що пересунули стрілки Годинника Судного дня вперед, щоб проілюструвати "глобальні екзистенційні загрози на зорі епохи ядерної зброї".

[ + – ] Символічний зворотний відлік, що розраховується щорічно у відповідь на події попереднього року Фото: Doomsday Clock

Бронсон також додала, що "90 секунд до півночі" — це найближчий час, який коли-небудь показував Годинник Судного дня. Щобільше, вона зазначила, що експерти The Bulletin не приймають такі рішення легковажно, а тому людству слід замислитися над тим, наскільки близько ми знаходимося до самознищення.

Зазначимо, що годинник розроблений у 1947 році, відтоді рада The Bulletin з науки і безпеки, до якої також входять нобелівські лауреати, приймає складне рішення — на якій відмітці необхідно встановити Годинник Судного дня. Вчені-атомники зазначають, що символічний зворотний відлік розраховується щорічно, виходячи з подій минулого року, зокрема ядерної загрози, змін клімату та інших факторів, що загрожують існуванню людства в цілому.

2023 року, за словами вчених, на їх вирішення сильно вплинула війна Росії проти України — вона порушила серйозні питання про те, як взаємодіють держави, як розмиваються норми міжнародної поведінки, які лежать в основі успішного реагування на глобальні ризики. Крім того, за словами вчених-атомників, однією з причин руху стрілок Годинника Судного дня стали погано завуальовані погрози Росії застосувати ядерну зброю.

Також дослідники нагадали, що російське вторгнення перенесло в зону бойових дій Чорнобильську та Запорізьку атомні станції, а отже, під загрозою опинилися ядерні реактори, які потенційно загрожують "широким викидом радіоактивних матеріалів".

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що потрібно знати про провісника Армагедону — Годинник Судного дня.