Необычные объекты Солнечной системы: почему спутник Нептуна Тритон такой странный (фото)
Самый большой спутник Нептуна является седьмым по величине спутником Солнечной системы.
У Нептуна 14 спутников, одни из них вращаются вокруг планеты очень близко и имеют правильные орбиты, а другие — дальше и имеют не круговые, а вытянутые и ретроградные орбиты. Среди них выделяется самый большой спутник Нептуна – Тритон, который до сих пор таит в себе много загадок и является очень странным объектом, пишет Space.
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Тритон впервые был обнаружен еще в 1846 году, но только в 1989 году впервые астрономы получили изображения спутника Нептуна с близкого расстояния. Эти изображения сделал космический аппарат "Вояджер-2". Хотя аппарат смог сделать снимки только 40% поверхности Тритона, новые данные показали насколько странным является спутник Нептуна.
- Тритон не просто самый большой спутник Нептуна и седьмой по величине спутник в Солнечной системе, он в 200 раз больше, чем остальные 13 спутников ледяного гиганта вместе взятые.
- Тритон является одним из спутников Нептуна, который имеет ретроградную орбиту. Это означает, что вращается в противоположном направлении относительно вращения Нептуна, а его орбита наклонена на 67 градусов. То есть орбита Тритона находится почти перпендикулярно его планете-хозяину. С другой стороны, хотя Тритон относится к спутникам Нептуна с неправильной орбитой, все же она на удивление очень круглая. Ученые считают, что это одна из самых идеальных круговых орбит среди всех объектов Солнечной системы.
- Что касается поверхности спутника, то она в основном неровная, с разнообразными возвышенностями, но также здесь имеются широкие равнины. В южной части Тритона находится большая азотная полярная ледяная шапка, где расположены десятки криовулканов.
- Но на поверхности Тритона не так много кратеров, а это значит, что последствия этих ударных событий могут исчезать под влиянием внутренних процессов. То есть здесь проявляется сейсмическая активность.
Исходя из всего вышеперечисленного, почему же Тритон такой странный спутник? Главная теория состоит в том, что он образовался не рядом с Нептуном, а планета его просто "украла".
Ученые считают, что Тритон, больше похожий на Плутон, а не спутники в Солнечной системе, появился в поясе Койпера далеко от Нептуна. Миллиарды лет назад планета с помощью своего гравитационного положения притянула его к себе и "заставила" c тех пор жить на новом месте.
Что касается его необычной орбиты, то Тритону либо просто не повезло в этом плане, либо же он столкнулся с другим спутником Нептуна, что и привело к такому вращению.
Что касается сейсмической активности, то ученые считают, что внутри Тритона имеется достаточно радиоактивных элементов для выделения тепла. Это тепло превращает воду, углекислый газ и азотный лед в слякоть, и таким образом сохраняется активная молодая поверхность. Некоторые ученые даже предполагают, что внутри у Тритона может быть океан из жидкой воды.
К сожалению, пока что ни NASA, ни другие космические агентства не планируют отправлять миссии к спутникам Нептуна, поэтому полностью разгадать тайны Тритона возможно получится нескоро.
Как уже писал Фокус, астрономы впервые увидели с Земли странное темное пятно на Нептуне и смогли раскрыть его секрет.