Необычные объекты Солнечной системы: почему спутник Нептуна Тритон такой странный (фото)

Самый большой спутник Нептуна является седьмым по величине спутником Солнечной системы.

У Нептуна 14 спутников, одни из них вращаются вокруг планеты очень близко и имеют правильные орбиты, а другие — дальше и имеют не круговые, а вытянутые и ретроградные орбиты. Среди них выделяется самый большой спутник Нептуна – Тритон, который до сих пор таит в себе много загадок и является очень странным объектом, пишет Space.

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Тритон впервые был обнаружен еще в 1846 году, но только в 1989 году впервые астрономы получили изображения спутника Нептуна с близкого расстояния. Эти изображения сделал космический аппарат "Вояджер-2". Хотя аппарат смог сделать снимки только 40% поверхности Тритона, новые данные показали насколько странным является спутник Нептуна.

Тритон, спутник Нептуна Фото: NASA

Тритон не просто самый большой спутник Нептуна и седьмой по величине спутник в Солнечной системе, он в 200 раз больше, чем остальные 13 спутников ледяного гиганта вместе взятые.

Тритон является одним из спутников Нептуна, который имеет ретроградную орбиту. Это означает, что вращается в противоположном направлении относительно вращения Нептуна, а его орбита наклонена на 67 градусов. То есть орбита Тритона находится почти перпендикулярно его планете-хозяину. С другой стороны, хотя Тритон относится к спутникам Нептуна с неправильной орбитой, все же она на удивление очень круглая. Ученые считают, что это одна из самых идеальных круговых орбит среди всех объектов Солнечной системы.

Что касается поверхности спутника, то она в основном неровная, с разнообразными возвышенностями, но также здесь имеются широкие равнины. В южной части Тритона находится большая азотная полярная ледяная шапка, где расположены десятки криовулканов.

Но на поверхности Тритона не так много кратеров, а это значит, что последствия этих ударных событий могут исчезать под влиянием внутренних процессов. То есть здесь проявляется сейсмическая активность.

Тритон, спутник Нептуна Фото: NASA

Исходя из всего вышеперечисленного, почему же Тритон такой странный спутник? Главная теория состоит в том, что он образовался не рядом с Нептуном, а планета его просто "украла".

Ученые считают, что Тритон, больше похожий на Плутон, а не спутники в Солнечной системе, появился в поясе Койпера далеко от Нептуна. Миллиарды лет назад планета с помощью своего гравитационного положения притянула его к себе и "заставила" c тех пор жить на новом месте.

Что касается его необычной орбиты, то Тритону либо просто не повезло в этом плане, либо же он столкнулся с другим спутником Нептуна, что и привело к такому вращению.

Что касается сейсмической активности, то ученые считают, что внутри Тритона имеется достаточно радиоактивных элементов для выделения тепла. Это тепло превращает воду, углекислый газ и азотный лед в слякоть, и таким образом сохраняется активная молодая поверхность. Некоторые ученые даже предполагают, что внутри у Тритона может быть океан из жидкой воды.

К сожалению, пока что ни NASA, ни другие космические агентства не планируют отправлять миссии к спутникам Нептуна, поэтому полностью разгадать тайны Тритона возможно получится нескоро.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые увидели с Земли странное темное пятно на Нептуне и смогли раскрыть его секрет.