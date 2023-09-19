Разбудили гиганта Антарктики: ученые предупреждают о проблемах на Южном полюсе Земли

Исследователи говорят, что в середине сентября уровень морского льда достиг еще одного антирекорда.

Новые спутниковые снимки Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC) показывают, что уровень морского льда на Южном полюсе земли в середине сентября достиг еще одного антирекорда. Объемы морского льда достигли рекордно низкого уровня для зимнего сезона на Южном полюсе, пишет Futurism.

Недавнее исследования, опубликованное в журнале Nature, показывает, что это уже третий раз за последние 7 лет, когда морской лед Антарктиды побил один и тот же антирекорд. Возможно, такие данные говорят о том, что у самой южной точки Земли появилась новая тревожная норма.

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"В это настолько далеко от всех тех показателей, которые мы раньше фиксировали, что это просто ошеломляет", — заявил старший научный сотрудник NSIDC Уолтер Мейер.

Дело в том, что антарктический лед очень важен и не только потому, что его таяние грозит повышением уровня океана и потерей среды обитания для жителей Антарктики. Снег и лед на полюсах нашей планеты служат солнечным щитом, отклоняющим солнечные лучи от Земли.

Чем больше будет таять лед на полюсах, тем больше будет разогреваться планета, усугубляя каждую из климатических проблем. И, по словам ученых, работающих в этом регионе, очернение морского льда уже ощутимо.

"Мы видим, насколько этот регион становится уязвимым", — говорит исследователь из Университета Манитобы Робби Маллетт, базирующийся в Антарктике.

По его словам, изучаемый регион в Антарктике может истощиться настолько, что просто оторвется от оберега и уплывет в море.

Таяние Антарктики уже становилось причиной повышения уровня моря. В 2020 году ученые подтвердили, что таяние ледяных щитов континента вызвало повышение уровня моря на 7,2 миллиметра с начала 1990-х годов.

На первый взгляд такие изменения могут показать незначительными, но они уже повлияли на береговые линии и островные государства. Например, коренному народу тихоокеанского острова Карти-Суйтупо пришлось покинуть свой родной остров, который неумолимо уходит под воду. В это же время некоторые штаты США, такие как Луизиана, теряют ошеломляющие объемы суши из-за поднимающегося уровня океанов Земли.

"Мы действительно, пробуждаем этого гиганта Антарктики? Потенциально мы получили очень тревожный знак изменения климата в Антарктиде, которого не видели последние 40 лет", — говорит гляциолог из Эксетерского университета Мартин Зигерт.

Напомним, исследователи предупреждают, что Антарктика неумолимо следует по следам Арктики — все меньше солнечных лучей отражается и все больше тепла поглощается.