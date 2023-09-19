Таинственные сумочки часто встречаются в античных фресках во всем мире: они напоминают современные

Одним из загадочных символов, появившимся в древних резных изделиях в разных культурах, является изображение, имеющее удивительное сходство с современными сумочками.

Сумки, появляющиеся в различных культурах на протяжении тысячелетий, берут свое начало в конце ледникового периода, знаменуя собой необычное историческое открытие. После того, как этот повторяющийся и кросс-культурный символ признали, возникают вопросы относительно его значения и назначения в древнем мире, пишет Ancient Origins.

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Сумки как космические символы?

Сходство между этими так называемыми "древними сумочками" и современными поражает. Эти древние предметы, описанные Скрентоном, обычно имеют закругленный верх, похожий на ручку, и прямоугольное дно, часто украшенное сложными узорами. Эти изображения появляются либо как отдельные объекты, либо их держат люди, божества или мифические существа, подобно тому, как держат корзину.

Одна из правдоподобных гипотез предполагает, что это изображение прямолинейно символизирует космос. Полукруглая форма, похожая на ремешок сумки, представляет небесное полушарие, тогда как сплошная квадратная основа обозначает земную сферу.

Ассирийская рельефная резьба из Нимруда, 883-859 гг. до н. э. Фото: Public Domain

В различных древних культурах Африки, Индии и Китая круг символизировал духовность или нематериальное, тогда как квадрат обычно символизировал материальное и земное. Следовательно, некоторые утверждают, что этот образ олицетворяет воссоединение земного и небесного, слияние материального и нематериального аспектов существования.

Древние истоки возникновения мотива сумочки

Древнейшие известные проявления мотива сумочки можно проследить на руинах Гебекли-Тепе, расположенных на вершине горного хребта в юго-восточной Турции, датируемых примерно 11 000 годом до нашей эры. Этот археологический памятник, один из древнейших обнаруженных храмовых комплексов, остается тайной относительно своего точного назначения. Однако, похоже, он служил местом для религиозных жертвоприношений, о чем свидетельствуют многочисленные кости забитых животных.

Среди причудливой резьбы, украшающей стены и столбы Гебекли-Тепе, вырисовываются три сумки, добавляя дополнительный слой интриги к этому древнему святилищу. Ученые предполагают, что ранние религии почитали фундаментальные элементы земной жизни, а следовательно, три сумочки в этом месте могли символически определять это место как храм.

Ольмекский памятник 19 из Ла Вента изображает мужчину с сумкой в руке Фото: Xuan Che / CC BY 2.0

Изображение сумочки также появляется в отдаленных местах, с невероятным сходством на каменных рельефах, созданных ассирийцами в древнем Ираке между 880 и 859 годами до н. э., и ольмеками в древней Мезоамерике между 1200 и 400 годами до н. э. В обоих случаях изображена мужская фигура, которая держит в руках сумку, напоминающую корзину или кошелек.

Ассирийское искусство предполагает, что в сумке содержится магическая пыль, тогда как изображения ольмеков намекают на травы для достижения измененных состояний сознания, что указывает на потенциальное общее значение в разных культурах.

В Новой Зеландии, в культурном контексте народа маори, появляется еще одно представление о "сумочках". Согласно мифологии маори, герой отправляется в трансформационное путешествие в царство богов и возвращается на землю с глубокой мудростью. Говорят, что эта героическая фигура несет три корзины, наполненные божественным знанием.

Эти маорийские "сумочки" имеют поразительное сходство с артефактами из Гебекли-Тепе, оба символизируют глубокое уважение и благодарность за небесную мудрость. Эти изображения не только предоставляют материальную репрезентацию древних нарративов, но и показывают универсальную склонность человечества праздновать и хранить дары небесного вдохновения.

Кроме того, древнеегипетское искусство раскрывает иероглифы, похожие на сумочки, в иероглифах. На этих изображениях сумочка служит божественным жилищем для богов и богинь, а ее ремешки символизируют куполообразные шесты переносных палаток, а квадратное дно — задрапированную ткань или шкуру животного.

Интересно, что это структурное сходство распространяется и на другие древние архитектурные формы, такие как индейский вигвам и центральноазиатская юрта, подчеркивая универсальность этого символа в разных культурах и эпохах.

Повторяющееся присутствие символа сумки намекает на его роль как скрытой космологической репрезентации в обычном виде предмета быта, в частности корзины. Этот тонкий подход направлен на преодоление разрыва между глубокими космическими концепциями и повседневным опытом обычных людей, облегчая понимание среди широких слоев населения

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