Одна из самых загадочных звезд в Млечном Пути ведет себя очень странно: ученые приблизились к разгадке (фото)

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы хотят наконец-то понять необычное поведение этой звезды.

На расстоянии в примерно 1470 световых лет от Земли находится звезда под названием KIC 8462852 (неофициально ее еще называют звезда Табби или звезда Бояджян). Свое второе имя она получила в честь астронома Табеты Бояджян, которая в 2015 году впервые описала очень странное поведение звезды. Ученые до сих пор не могут понять, почему она меняют свою яркость на короткие и более длительные периоды. Теперь же группа астрономов из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, США, использовала космический телескоп Уэбб для наблюдений за необычной звездой. Ученые надеются, что анализ новых изображений поможет найти ответ, почему KIC 8462852 ведет себя странно, пишет ScienceAlert.

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По словам ученых, звезда KIC 8462852 демонстрирует абсолютно незакономерные периоды уменьшения и увеличения своей яркости, что пока не поддается объяснению из-за недостатка данных. Результаты нового исследования этой звезды помогут, как считают ученые, раскрыть ее тайну.

В течение многих лет, как показало предыдущее исследование, звезда KIC 8462852 меняла уровень яркости в течение разных по длительности периодов. Астрономы знают, что такое может происходить, когда свет звезды закрывает собой пролетающая мимо экзопланета. Но экзопланеты периодически блокируют свет звезд и к тому же это не приводит к сильному уменьшению яркости. А у KIC 8462852 яркость падает хаотично, причем на разные уровни.

Звезда KIC 8462852 в инфракрасном (слева) и ультрафиолетовом (справа) свете Фото: NASA

Ученые указывают на то, что эта звезда действительно является одной из самых странных в Млечном Пути, ведь она может очень долго светить очень ярко, а затем происходят необычные изменения. Предварительные предположения состояли в том, что вокруг звезды вращается облако пыли, обломки экзопланеты, которую разорвала на части гравитация звезды, иле происходит выброс вещества из атмосферы звезды. Но эти теории не нашли своего подтверждения. Некоторые ученые даже предложили очень необычный вариант, который заключался в том, что яркость звезды KIC 8462852 меняется из-за того, что здесь расположена инопланетная мегаструктура.

Новое изображение звезды KIC 8462852, сделанное телескопом Уэбб Фото: NASA

В любом случае инфракрасные приборы телескопа Уэбб могут лучше видеть изменения, которые происходят на этой странной звезде и ученые считают, что скорее всего падение яркости не связано с нахождением рядом твердого космического тела.

Новое исследования нацелено на изучение природы околозвездного вещества, которое может быть ответственно за потемнение звезды. А также природы само звезды и ее состава, что также может приблизить к разгадке ее секрета.

Ученые надеются в ближайшее время завершить анализ полученных данных и предоставить результаты нового исследования. Возможно, мы наконец-то узнаем, что происходит со звездой KIC 8462852.

Фокус уже писал о том, что NASA показало 5 потрясающих изображений космоса, на которых можно увидеть центр Млечного Пути и галактику с двумя хвостами. NASA опубликовало новый набор снимков, сделанных космическими и наземными телескопами, который был назван "Великолепной пятеркой".