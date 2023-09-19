Ученые выяснили, когда на каменистых планетах во Вселенной появились первые континенты

Континенты на каменистых планетах, таких как Земля, нужны для долгосрочного поддержания жизни.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Research Notes of the American Astronomical Society, ученые выяснили, когда на каменистых планетах во Вселенной появились самые первые континенты. Наличие континентов имеет важное значение для поддержания жизни на планетах, поэтому нужно искать именно такие экзопланеты, чтобы найти здесь внеземную жизнь, считают ученые, пишет ScienceAlert.

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Считается, что движение литосферных плит на каменистых планетах, которое способствует появлению континентов, не совсем необходимо для появления жизни на планете. Некоторые исследования показывают, что на Земле миллиарды лет назад, когда появилась жизнь, движение литосферных плит не было очень активным. Но для того, чтобы жизнь сохранялась и развивалась в более сложные существа, континенты необходимы, считают авторы исследования.

Поэтому, если искать планеты с континентами, то на них с большей вероятностью можно обнаружить не просто внеземную жизнь, а сложную жизнь. Ученые нашли способ выяснить, на каких планетах могут быть континенты. Их появление во многом связано с теплом, выделяемым ядром каменистой планеты. Если этого тепла достаточно, то будет иметь место литосферное движение и появятся континенты.

Также свою роль в этом играет наличие определенных химических элементов в недрах планеты, которые способствуют выделению внутреннего тепла. Такие элементы попадают в состав каменистой планеты из того же вещества, из которого формируются их родные звезды.

Некоторые исследования показывают, что на Земле миллиарды лет назад, когда появилась жизнь, движение литосферных плит не было очень активным. Но для того, чтобы жизнь сохранялась и развивалась в более сложные существа, континенты необходимы Фото: wikipedia

В рамках исследования ученые изучили разные популяции звезд: одни более молодые и имеют высокую металличность (металлами астрономы называют все элементы, которые тяжелее гелия и водорода) и старые звезды с низкой металличностью. Также ученые смоделировали каменистые планеты, которые могут вращаться вокруг таких звезд.

Примерно через 9,5 млрд лет после Большого взрыва или 3 млрд лет назад на Земле началось движение литосферных плит. Как показывает исследование, первые континенты на каменистых планетах молодых звезд появились 5 млрд лет назад. А на таких же планетах, но вокруг старых звезд, континенты появились еще раньше — 7-8 млрд лет назад.

Ученые выяснили, что на большинстве планет континенты будут формироваться более медленно, чем на Земле. Они также обнаружили связь между существованием континентов на планетах и соотношением железа и гелия в их звездах. Ученые считают, что континенты появились раньше на тех планетах, где соотношение вышеуказанных элементов в звездах было ниже.

Авторы исследования считают, что вокруг звезд с более низкой металличностью, чему у Солнца, нужно искать потенциально обитаемые планеты с континентами.

Как показало исследование, на таких планетах процесс формирования континентов завершился быстрее, чем на Земле, а потому здесь может существовать развитая жизнь. Возможно, эти существа даже более продвинутые, чем люди.

Предыдущие исследования показали, что планеты земного типа с большей вероятностью могли появиться в ранней истории нашей галактики и чем ближе к сегодняшнему дню эта вероятность снижается. Поэтому если астрономы смогут обнаружить такую же каменистую планету с континентами, то жизнь здесь могла появится на несколько миллиардов лет раньше, чем на Земле.

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