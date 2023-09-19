Косатки, любящие печень, заставили целую популяцию белых акул покинуть свои родные воды (фото)

Ученые выяснили, что сотни белых акул у берегов южной Африки покинули свои места обитания, не в последнюю очередь из-за угрозы нападения косаток.

Группа морских биологов из Южной Африки, США и Канады провела масштабное исследование и обнаружили, что сотни белых акул покинули свои родные воды у берегов Южной Африки и двинулись дальше на восток, чтобы выжить, пишет Live Science.

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У берегов Южной Африки существует одна из самых больших в мире популяций белых акул. Но за последние 12 лет их количество в данном регионе снижается и ученые считают, что хищные рыбы выбирают другие места обитания или исчезают.

Но белые акулы являются очень важным морским видом, ведь они, будучи высшими хищниками поддерживают здоровый баланс местных экосистем. Если акул становится меньше – страдает вся экосистема, потому как нарушается ее стабильность.

Белая акула Фото: Live Science

Чтобы выяснить в чем причина уменьшения количества белых акул в этом регионе ученые изучили тенденции изменения их численности и изменения в распределении популяции белых акул у берегов Южной Африке. Оказалось, что не во всех местах снизилось количество белых акул.

Эти хищники могут жить более 70 лет, и на каждом жизненном этапе они ведут себя по-разному. Например, более молодые белые акулы, особенно самцы плавают ближе к берегу, а более взрослые рыбы, особенно самки уплывают дальше в океан. На их перемещения влияют температура воды, а также доступность пищи. Ученые считают, что изменение климата может играть свою роль в перемещении белых акул из своих постоянны мест обитания.

Еще одним фактором, который сильно повлиял на жизнь белых акул у берегов Южной Африки стали более частые за последние годы нападения на них косаток, которые любят съедать акулью печень. Недавние наблюдения показали, что косатки стали нападать не только на белых акул, но и на их менее крупных родственников.

Еще одним фактором, который сильно повлиял на жизнь белых акул у берегов Южной Африки стали более частые за последние годы нападения на них косаток Фото: Live Science

Ученые пришли к выводу, что связь между перемещением белых акул из своих обычных мест обитания далее на восток также связана с тем, что они становятся жертвами нападения косаток. Совсем недавно у берегов Южной Африки стая косаток убила как минимум трех белых акул, и оставшиеся несколько сотен хищных рыб покинули этот регион.

Еще одним фактором, влияющим на исчезновение акул из родных вод, ученые называют рыболовный промысел.

По словам ученых, белые акулы очень редко нападают на человека, но их перемещение в новые места обитания и скопление в большом количестве может создать угрозы для отдыхающих на пляжах людей на юге Африки. Например, в прошлом году здесь погибли два человека после того, как них напали белые акулы.

Фокус уже писал о том, что косатки владеют сложной техникой охоты, не оставляющей жертве шансов. Косатки давно прославились своими нападениями в океане, однако лишь некоторые из них способны применять уникальную технику преследования добычи.