Штраф $5 000 и тюрьма: почему местонахождение самого высокого дерева на Земле тайна

Такие знаковые достопримечательности, как Эйфелева башня в Париже и Бурдж-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах, уже давно пленили воображение посетителей. Однако самое высокое живое дерево на Земле недоступно для большинства, более того, его местонахождение держится в тайне.

В Северной Калифорнии растет гигантская секвойя, известная как Гиперион. Считается, что это дерево является самым высоким живым деревом в мире, достигая потрясающей высоты примерно 115,92 метра, что превосходит даже знаменитую статую Свободы, пишет IFLScience.

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Однако точное местонахождение этого гиганта остается тайной, которую тщательно охраняют, чтобы сохранить его существование. Когда в 2015 году на одном из вебсайтов появились слухи о том, что его координаты обнародованы, поток туристов хлынул на поиски дерева.

К сожалению, стремление увидеть Гиперион вызвало всплеск посещаемости, что в конечном итоге потребовало строгих мер. Национальная парковая служба отреагировала на это, окружив всю территорию и введя строгий режим, включая штрафы до 5 000 долларов и даже тюремное заключение для нарушителей, которые попытаются попасть к дереву.

Леонель Аргуэлло, начальник отдела природных ресурсов парка, объяснил применение этих строгих мер, ссылаясь на негативное воздействие на растительность и потенциально на корневую систему деревьев, что является следствием деятельности тех, кто пытается любоваться ими.

"Там был мусор, и люди создавали еще больше боковых дорожек, чтобы воспользоваться туалетом. Они оставляют использованную туалетную бумагу и человеческие отходы — это плохая вещь, плохая сцена" — прокомментировал Аргуэлло.

Закрытие территории имеет целью сохранить хрупкую экосистему и защитить посетителей. Отсутствие четко определенных маршрутов в сочетании с нестабильной связью GPS и мобильной связи обострит любую потенциальную чрезвычайную ситуацию, что сделает чрезвычайно сложным для спасательных команд быстрый доступ к людям, которые потерпели бедствие.

Аргуэлло объяснил: "Если кто-то там пострадает, мы сможем добраться до него и вытащить его только через некоторое время. Это все причины, почему мы перестраховываемся и защищаем наши ресурсы".

Хотя Гиперион является почтенным свидетелем течения веков, которому, по оценкам, около 700-800 лет, он не самый старый древесный житель Калифорнии. Эта награда принадлежит щетинистой сосне из Большого бассейна, по имени Мафусаил, возраст которой превышает 4 850 лет.

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