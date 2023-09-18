Необычная реликвия: почему палец Галилео Галилея хранится в музее (фото)

Галилео Галилей, который прославился своим вкладом в астрономию, физику и инженерию, продолжает оставаться значимой исторической фигурой. Музей Галилея, расположенный во Флоренции, Италия, хранит необычный артефакт — средний палец Галилея.

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Палец занимает особое место в музее, посреди электромагнитных камней и телескопов. Он — единственный такой артефакт, посвященный только научным инструментам. Путешествие этого обособленного пальца по коридорам времени — это история, полная поворотов и неожиданностей, пишет Ancient Origins.

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Более двух с половиной веков назад, 12 марта 1737 года, Антон Франческо Гори, итальянский антиквар, преподаватель истории и священник, организовал выдающееся событие. Это событие произошло через 95 лет после смерти Галилео и ознаменовало перенос его останков из скромного склепа, прилегавшего к часовне святых Космы и Дамиана, в центральную часть церкви Санта-Кроче.

Перемещение имело целью разместить Галилея в мавзолее, построенном Винченцо Вивиани. В процессе этого процесса с останков Галилея отрезали три пальца и последний зуб из оставшейся нижней челюсти.

Неожиданно в 2009 году на аукционе обнаружили два пальца и зуб, которые приписывают Галилео. Эти артефакты быстро приобрели и привезли в Музей Галилея, который хранил средний палец с 1927 года.

Впоследствии два из этих новооткрытых пальцев и зуб тщательно поместили в запечатанный стеклянный контейнер. Однако в начале 20-го века этот контейнер таинственно исчез и оставался неуловимым более века, пока недавно не появился в музее. Средний палец Галилея теперь делит свое почетное место с указательным, большим пальцами и зубом.

Средний палец правой руки Галилея Фото: Museo Galileo/ CC BY-SA 3.0

Акт извлечения частей тела из умерших людей перекликается с традицией, распространенной среди святых, которые очень почитали свои пальцы, языки и органы как реликвии, наделенные священными атрибутами. Ирония не вызывает сомнений — Галилей прошел через подобный процесс, когда подвергся преследованиям со стороны католической церкви за отстаивание гелиоцентрической гипотезы, которая утверждала, что Земля вращается вокруг Солнца, вопреки господствующей геоцентрической вере.

Инквизиция, церковный трибунал, заставила Галилея отказаться от своих революционных взглядов в 1634 году и заключила его в тюрьму. Однако решающий момент произошел 22 июня 1633 года, когда Галилео Галилея принудили к торжественному акту отречения. Он должен был "отречься, проклясть и возненавидеть" всю жизнь блестящих и самоотверженных интеллектуальных поисков.

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Галилей, которому в то время было 69 лет, в своей защите на суде ссылался на "жалкое состояние телесного недомогания". Обвинения против него основывались на обвинениях в "ожесточенном подозрении в ереси". Суд требовал, чтобы он открыто отрекся, "с сердечной искренностью и неподдельной верой", от своего убеждения, что Солнце, а не Земля, занимает центральное место во Вселенной.

Учитывая возраст и приговор инквизиции, Галилео пожизненно заключили под домашний арест. Его преступление: выступление против учения Церкви. Его признали виновным в ереси. Этот поворотный момент в истории ставит вопрос о том, как он дошел до такого состояния.

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