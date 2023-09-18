Незвичайна реліквія: чому палець Галілео Галілея зберігається в музеї (фото)

Галілео Галілей, який прославився своїм внеском в астрономію, фізику та інженерію, продовжує залишатися значущою історичною фігурою. Музей Галілея, розташований у Флоренції, Італія, зберігає незвичайний артефакт — середній палець Галілея.

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Палець займає особливе місце в музеї, посеред електромагнітних каменів і телескопів. Він — єдиний такий артефакт, присвячений лише науковим інструментам. Подорож цього відокремленого пальця коридорами часу — це історія, сповнена поворотів і несподіванок, пише Ancient Origins.

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Понад два з половиною століття тому, 12 березня 1737 року, Антон Франческо Горі, італійський антиквар, викладач історії та священик, організував визначну подію. Ця подія відбулася через 95 років після смерті Галілео і ознаменувала перенесення його останків зі скромного склепу, що прилягав до каплиці святих Косми і Даміана, до центральної частини церкви Санта-Кроче.

Переміщення мало на меті розмістити Галілея в мавзолеї, збудованому Вінченцо Вівіані. У процесі цього процесу з останків Галілея відрізали три пальці і останній зуб з нижньої щелепи, що залишився.

Несподівано у 2009 році на аукціоні виявили два пальці та зуб, які приписують Галілео. Ці артефакти швидко придбали і привезли до Музею Галілея, який зберігав середній палець з 1927 року.

Згодом два з цих нововідкритих пальців і зуб ретельно помістили в запечатаний скляний контейнер. Однак на початку 20-го століття цей контейнер таємниче зник і залишався невловимим понад століття, доки нещодавно не з'явився в музеї. Середній палець Галілея тепер ділить своє почесне місце з вказівним, великим пальцями та зубом.

Середній палець правої руки Галілея Фото: Museo Galileo/ CC BY-SA 3.0

Акт вилучення частин тіла з померлих людей перегукується з традицією, поширеною серед святих, які дуже шанували свої пальці, язики та органи як реліквії, наділені священними атрибутами. Іронія не викликає сумнівів — Галілей пройшов через подібний процес, коли зазнав переслідувань з боку католицької церкви за відстоювання геліоцентричної гіпотези, яка стверджувала, що Земля обертається навколо Сонця, всупереч панівній геоцентричній вірі.

Інквізиція, церковний трибунал, змусила Галілея відмовитися від своїх революційних поглядів у 1634 році і ув'язнила його. Однак вирішальний момент стався 22 червня 1633 року, коли Галілео Галілея примусили до урочистого акту зречення. Він мав "зректися, проклясти і зненавидіти" все життя блискучих і самовідданих інтелектуальних пошуків.

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Галілей, якому на той час було 69 років, у своєму захисті на суді посилався на "жалюгідний стан тілесного нездужання". Звинувачення проти нього ґрунтувалися на звинуваченнях у "запеклій підозрі в єресі". Суд вимагав, щоб він відкрито зрікся, "з сердечною щирістю і непідробною вірою", свого переконання, що Сонце, а не Земля, займає центральне місце у Всесвіті.

Зважаючи на вік і вирок інквізиції, Галілео довічно ув'язнили під домашній арешт. Його злочин: виступ проти вчення Церкви. Його визнали винним у єресі. Цей поворотний момент в історії ставить питання про те, як він дійшов до такого стану.

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