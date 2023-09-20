По стопам доктора Франкенштейна. Ученые с помощью электричества дали вторую жизнь мышцам

С течением времени наши мышцы ослабевают все больше и больше, но южнокорейские ученые решили бросить вызов неотвратимости их старения, добившись впечатляющих результатов.

Саркопения — термин, который мы не часто слышим, но от него страдают до 16% пожилых людей во всем мире. Это одна из основных причин, по которой многие пожилые люди падают, теряют подвижность и с трудом справляются с повседневными задачами. До сих пор не существовало прямого способа борьбы с этим заболеванием, и мы часто советовали просто попытаться замедлить его развитие с помощью здорового образа жизни и изменения рациона питания. Но южнокорейские ученые исследовали применение биоэлектрической терапии, которая может стать новой надеждой на борьбу с этим заболеванием, пишет New Atlas.

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Биоэлектрическую терапию можно описать, как особый вид электростимуляции, воздействующий на мышечные клетки. Использовав его, ученые нашли способ, который, похоже, смог восстановить их у старых мышей. Доктор Минсок Ким, возглавивший исследование, отметил, что число людей с саркопенией резко возросло в последнее время. Как ни странно, частично этот рост объясняется снижением физической активности во время пандемии COVID-19. С помощью последней научной работы, они впервые убедились в том, что биоэлектрическая медицина действительно имеет потенциал для лечения саркопении. До сих пор не существовало лекарств для ее лечения. Кроме того, авторы исследования выявили наилучшие способы влияния стимуляцией для восстановления мышц в зависимости от возраста. Это может существенно изменить подход к лечению в будущем.

Для своего исследования ученые разработали уникальный прибор — биочип, который обеспечивает электрическую стимуляцию стареющих мышечных клеток человека. С помощью этого биочипа они смогли определить идеальный уровень стимуляции, необходимый для омоложения старых мышечных клеток. Слишком большое количество электричества может навредить мышцам, но правильное количество, по-видимому, положительно влияет на некоторые процессы в клетках, в том числе и на увеличение мышечной массы.

Изображение объясняющее принцип работы новой методики восстановления мыщц Фото: DGIST

Опробовав эту методику на старых мышах в течение шести недель, ученые получили обнадеживающие результаты. Мыши не только восстановили свою мышечную массу, но и стали лучше ими работать, демонстрируя более сильные сокращения и более здоровое формирование тканей.

При этом специалисты не преминули высказать предостережение, заявив, что многие существующие устройства обеспечивают электрическую стимуляцию без учета возраста, что иногда может усугубить уже имеющиеся проблемы. При всех обнадеживающих результатах изобретения, его создатели считают, что их метод, который они назвали "серебряной электростимуляцией", нуждается в дальнейшей доработке, чтобы убедиться в его эффективности и безопасности.

В общем, несмотря на то, что это еще только начало испытаний этой методики, результаты данного исследования дают надежду на будущее, в котором персонализированные биоэлектрические процедуры могут помочь нашим мышцам стареть более изящно и минимизировать возможные травмы, которые в пожилом возрасте могут стать фатальными.

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