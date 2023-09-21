Древние боги спят на дне: археологи обнаружили затонувшие храмы и артефакты вблизи Египта (фото)

В затопленном городе у побережья Египта обнаружены два древних храма, один из которых посвящен египетскому божеству Амону, а другой — греческой богине любви Афродите.

О последнем открытии в Египте официально объявили во вторник в пресс-релизе Европейского института подводной археологии (IEASM). Оно произошло после того, как в 2000 году исследовательская группа нашла давно утраченный портовый город Тонис-Гераклеон в заливе Абукир. Недавно обнаружили руины храма, расположенные в южном канале этого древнего города, пишет Arkeonews.

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Примечательно, что остатки Тонис-Гераклеона лежат под водой, на расстоянии 7 километров от современного египетского побережья. В течение многих веков этот город служил главным средиземноморским портом Египта до основания Александрии Александром Македонским в 331 году до н. э.

Под руководством Франка Годдио, французского морского археолога, команда подводных археологов начала дальнейшие исследования в пределах древнего портового города Тонис-Гераклеон. Храм, о котором идет речь, посвящен египетскому богу воздуха Амону. Его разрушение связывают с катастрофическим событием, которое, как считают в IEASM, произошло в середине второго века до нашей эры.

Каскад событий, включая повышение уровня моря, землетрясения и последующие приливные волны, вызвавшие разжижение земли, привели к погружению значительного участка дельты Нила площадью 110 квадратных километров, фактически поглотив город Тонис-Гераклеон.

Эти находки пролили свет на множество драгоценных предметов, происходивших из храмовой сокровищницы. Фото: Christoph Gerigk ©Franck Goddio/Hilti Foundation

Эти находки пролили свет на множество драгоценных предметов, происходивших из храмовой сокровищницы. Среди них были серебряные ритуальные инструменты, роскошные золотые украшения и изящные алебастровые емкости, предназначенные для духов и мазей.

Археологические раскопки, проведенные в сотрудничестве с командой Годдио и Департаментом подводной археологии Министерства туризма и древностей Египта, обнаружили подземные сооружения, поддерживаемые удивительно хорошо сохранившимися деревянными столбами и балками, датированными 5 веком до нашей эры.

Франк Годдио, президент IEASM и руководитель раскопок, выразил свое глубокое восхищение открытием этих объектов: "Чрезвычайно трогательно обнаружить такие деликатные объекты, которые сохранились невредимыми, несмотря на жестокость и масштабы катаклизма".

Открытия стали возможными благодаря разработке и использованию новых технологий геофизической разведки, которые могут обнаруживать полости и объекты, "погребенные под слоями глины толщиной в несколько метров", — сообщили в институте.

Кроме того, храм, посвященный греческой богине любви Афродите, обнаружен благодаря находкам различных бронзовых и керамических идолов. Эта находка имеет большое историческое значение, поскольку подчеркивает присутствие греков, которым было разрешено заниматься торговлей и основывать поселения в черте города в эпоху фараонов династии Саит (664 — 525 гг. до н. э.).

Также обнаружено оружие, которое, как полагают, принадлежало греческим наемникам. "Они защищали доступ к королевству в устье Канопического рукава Нила. Эта ветвь была самой большой и лучшей судоходной в древности", — пояснили в IEASM.

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