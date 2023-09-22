Впервые в истории США аппарат NASA доставляет часть астероида на Землю: это увидел телескоп (фото)

Появился первый снимок летящего в космосе космического аппарата OSIRIS-REx, который везет образцы с астероида Бенну.

Телескоп Оптической наземной станции Европейского космического агентства (ЕКА), расположенный на Канарских островах, запечатлел приближение к Земле космического аппарата NASA. Снимок зонда OSIRIS-REx был получен 16 сентября за 8 дней до того, как капсула с образцами с астероида Бенну будет спущена на Землю и приземлиться в пустыне штата Юта, США. Эту фотографию ЕКА опубликовало 21 сентября, пишет Space.

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В воскресенье, 24 сентября, произойдет историческое событие для США. Впервые космический аппарат этой страны доставит на Землю образцы горной породы, собранные на околоземном астероиде Бенну. Зонд OSIRIS-REx не будет совершать посадку, а вместо этого отправит капсулу с образцами, которая приземлится в штате Юта.

Когда космический аппарат NASA 16 сентября находился на расстоянии 4,6 млн км от Земли (это примерно в 12 раз дальше, чем находится Луна от нашей планеты) наземный телескоп ЕКА сделал первый снимок зонда, летящего в космосе. Для телескопа Оптической наземной станции ЕКА данное событие является настоящим подвигом, ведь имея ширину зеркала всего в 1 метр, он предназначен для отслеживания космического мусора на околоземной орбите.

Ученые из ЕКА сообщили, что полученное изображение аппарата NASA является составным снимком из 90 отдельных кадров. Их объединили таким образом, чтобы учесть движение OSIRIS-REx, летящего не по прямой линии. Поэтому на заднем плане звезды кажутся вытянутыми и искаженными.

Когда космический аппарат NASA 16 сентября находился на расстоянии 4,6 млн км от Земли (это примерно в 12 раз дальше, чем находится Луна от нашей планеты) наземный телескоп ЕКА сделал первый снимок зонда, летящего в космосе Фото: ESA

Космический аппарат OSIRIS-REx отправился в свое путешествие к астероиду Бенну, чтобы собрать образцы местной породы и изучить этот камень, еще 7 лет назад. В октябре 2020 года зонд собрал 250 граммов образцов и в апреле 2021 года отправился в полет обратно к Земле.

Если все пойдет так, как задумали ученые из NASA, то в воскресенье, 24 сентября, в 13:42 по Киеву капсула с образцами будет запущена в атмосферу Землю с аппарата OSIRIS-REx. Примерно через 4 часа с помощью парашюта эта капсула должна совершить посадку в пустыне штата Юта, США. Подробнее об этом уже писал Фокус. Ученые заберут образцы для исследования в Космический центр NASA имени Джонсона в штате Техас, после чего часть материла отправят ученым по всему миру.

Если все пойдет так, как задумали ученые из NASA, то в воскресенье, 24 сентября, в 13:42 по Киеву капсула с образцами будет запущена в атмосферу Землю с аппарата OSIRIS-REx

Исследователи хотят больше узнать о первых днях существования Солнечной системы, ведь астероид Бенну летает в космосе миллиарды лет, а также о том, какую роль могли сыграть в доставке строительных блоков жизни на Землю такие богатые углеродом астероиды, как Бенну.

Когда космический аппарат NASA сбросит свой ценный груз его миссия на этом не закончится, ведь он полетит на встречу с астероидом Апофис, который считается потенциально опасным для Земли. Исследование этого камня начнется в 2029 году, когда Апофис будет находится близко к нашей планете.

Напоминаем, что астероид Бенну имеет ширину в примерно 500 метров и его обнаружили только 10 лет назад. Он принадлежит к классу околоземных астероидов, который называется Аполлоны.

Также Фокус писал о том, что ученые были удивлены тем фактом, что астероид Бенну оказался не совсем таким, как они предполагали. В результате миссия OSIRIS-REx могла закончится катастрофой и никакой доставки образцов с астероида не состоялось бы.