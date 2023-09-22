Более 60% убийств. Самый смертоносный кот в мире весит всего 2 кг: какая его особенность (фото)

Африканская черноногая кошка, или же муравьиный тигр, научное название Felis nigripes, имеет грозную репутацию хищника, превосходящего львов и тигров.

Малая пятнистая кошка является самой маленькой кошкой в Африке: взрослые особи весят от 1 до 2 килограммов и имеют размер от 35 до 43 сантиметров. Примечательно, что эти крошечные хищники лишь вдвое меньше среднего домашнего кота и примерно в 200 раз меньше льва, пишет IFLScience.

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Несмотря на свои скромные размеры, эти кошки демонстрируют незаурядный охотничий талант. В то время как львы достигают лишь 25 процентов успешных убийств, неприхотливые черноногие кошки могут похвастаться невероятными 60 процентами успеха в охоте, что делает их вторыми по смертности хищниками в мире после африканских диких собак.

Во время ночной охоты эти коты преодолевают расстояния до 8 километров в поисках пищи, пытаясь убить добычу примерно каждые 30 минут. Удачная ночная охота приводит к захвату от 10 до 14 объектов добычи, от мелких грызунов и птиц до редких насекомых. Удивительно, но известно, что черноногие коты могут поймать добычу, большую, чем они сами, например, капского зайца.

Их маленький размер делает их плохими скалолазами

Эти кошки обитают преимущественно на засушливых песчаных пастбищах юга Африки. Их тела и хвосты делают их плохими скалолазами, что заставляет их проводить светлое время суток в заброшенных норах или термитниках.

Несмотря на удивительно громкий, как для своего размера, голос, эти животные ведут преимущественно уединенный образ жизни. Они становятся самостоятельными уже в возрасте 4-5 месяцев и собираются только для спаривания. Самцы черноногих котов ежегодно кочуют на территории до 22 квадратных километров, тогда как самки покрывают примерно 10,3.

Когда-то они населяли значительные территории Ботсваны, но теперь их численность сократилась до такой степени, что дикие особи в стране стали редкими. Истинная численность популяции в дикой природе остается неопределенной, и они сами сталкиваются с многочисленными угрозами, включая потерю среды обитания, нехватку ресурсов и развертывание ядовитых приманок и ловушек, предназначенных для африканских диких кошек и шакалов.

Поскольку численность популяции составляет менее 10 000 особей и быстро сокращается, большинство регионов, где обитают эти кошки, приняли национальное законодательство для их защиты, включая запрет охоты в Ботсване и Южной Африке. К сожалению, черноногий кот имеет высокий уровень смертности в неволе.

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