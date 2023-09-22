Мифическая подводная лошадь или странные рыбы. Разгадана тайна "следов копыт" на морском дне (фото)

Исследователи наконец-то выяснили, кто оставил загадочные треугольные отметины под водой у побережья Новой Зеландии.

Впервые загадочные "отпечатки копыт" на морском дне у побережья Новой Зеландии впервые были обнаружены еще в 2013 году, с тех пор ученые ломали голову, пытаясь понять, кому же они принадлежат. Спустя 10 лет у исследователей наконец-то появилось внятное объяснение, пишет Science Alert.

Следы были обнаружены десятилетие назад во время исследования подводного хребта у берегов Новой Зеландии, проводимого учеными из Национального института исследований воды и атмосферы Новой Зеландии (NIWA). Несмотря на то, что следы весьма напоминают отпечатки копыт, они едва ли принадлежат загадочной подводной лошади, бегущей по глубоководной бездне.

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10 лет ученые пытались разгадать тайну этих загадочных следов на дне океана и вот наконец-то ученым из NIWA, похоже, удалось найти решение, которое идеально вписывается в эти загадочные обстоятельства.

Потребовалось 10 лет, чтобы разгадать тайну "следов копыт" на морском дне Фото: Oceanographic Research Papers

Авторы нового исследования полагают, что треугольные следы на глубине около 450 метров были оставлены заостренными мордами некоторых глубоководных рыб-гренадеров, также известных как Coelorinchus. Ученые полагают, что отпечатки были оставлены рыбами во время питания — в этих местах они жевали ил и засасывали добычу.

Известно, что Coelorinchus добывают корм на экстремальных глубинах, а потому подобные следы "встречаются крайне редко, если встречаются вообще". Фактически, ученым до сих пор не удавалось задокументировать наблюдения за естественным кормовым поведением представителей этого вида.

Ученые сравнили следы на дне океана с отпечатки головы рыб Фото: Oceanographic Research Papers

Команда отмечает, что следы, обнаруженные на дне океана еще десятилетие назад, на самом деле, являются единственными свидетельствами пищевых привычек этих загадочных глубоководных рыб. Ученые изучили следы и теперь предполагают, что рыбы охотятся, засовывая морду в ил, а затем засасывают добычу обращенным вниз ртом.

По словам соавтора исследования, морского биолога из NIWA Сэди Миллс, некоторые из обнаруженных следов меньше, тогда как другие более крупные. Команда предполагает, что более мелкие следы были оставлены в момент, когда рыба перекусила крабом на поверхности песка, тогда как более глубокие — были оставлены в попытке выкопать еду, спрятанную в иле.

Отметим, что ученые использовали технологию Deep Towed Imaging System (DTIS), позволяющую им видеть морское дно в мельчайших деталях. Команда отмечает, что просматривая изображения, они часто натыкаются на странные глубоководные следы, однако редко ученым удается понять, как они возникли. К счастью, на этот раз ученым все же удалось разгадать тайну "следов копыт" на морском дне.

Ученым все еще слишком мало известно об этих загадочных рыбах Фото: Oceanographic Research Papers

Первое наблюдение глубоководного гренадера, "копающегося" в илистом морском дне произошло в 1970-х годах. Тогда представителей этого вида заметили на глубине около 4 000 метров. Впрочем, до этого времени ученые не могли объяснить столь странное поведение обитателей океана. К счастью, теперь все изменилось.

В ходе исследования ученые наложили несколько фотографий рыб-гренадеров на подводные "отпечатки копыт". В результате головы трех из рыб идеально совпали с отпечатками на дне океана. По словам команды, основной причиной, почему ученым удалось указать на конкретный вид, является то, что эти рыбы имеют весьма уникальные особенности головы: они обладают длинной мордой и выдвижным ртом на нижней стороне головы, которые позволяют им питаться на морском дне иначе, чем это делают другие виды.

В дальнейшем авторы исследования надеются использовать эти отпечатки для обнаружения критических мест обитания и зон кормления этих неуловимых глубоководных рыб.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали подробную карту морского дна крупнейшего морского каньона.