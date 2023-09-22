Расшифровали древние надписи: в хеттской столице Хаттуса найден новый индоевропейский язык (фото)

Примерно 3500 лет назад хетты процветали в анатолийском регионе. Они тщательно высекали на глиняных табличках свои государственные договоры, указы, молитвы, мифы и ритуалы заклинаний, используя язык, который оставался неизвестным еще около века назад.

Недавно Управление культуры и туризма провинции Чорум объявило о чрезвычайном лингвистическом открытии во время раскопок в районе Богазкале, который когда-то был центром Хаттусы, столицы Хеттской империи, пишет Arkeonews.

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Эта сложная паутина знаний насчитывает около 30 000 манускриптов, написанных преимущественно на хеттском языке, с редкими вкраплениями лувийского и палавийского. К этой выдающейся лингвистической коллекции теперь добавилось новое пополнение.

Хетты, загадочная и грозная цивилизация в анатолийской истории, поднялась на вершину вместе с развитием алфавита, знаменуя собой переход от среднего к позднему бронзовому веку в конце 14-го и 12-го веков до нашей эры.

Их военная доблесть хорошо задокументирована: они участвовали в эпических противостояниях с великими фараонами Египта, в частности с Рамзесом Великим, но в конце концов уступили, заключив древнейший в мире мирный договор. Затем, около 1 180 года до н. э., Хеттская империя резко распалась, что привело к возникновению автономных неохеттских городов-государств, которые впоследствии канули в историческое небытие.

Хеттский язык — древнейший из известных индоевропейских языков — древнее греческого, латыни или санскрита Фото: Википедия

В официальном заявлении говорится, что постоянные археологические исследования под руководством профессора, доктора Андреаса Шахнера из Стамбульского филиала Немецкого археологического института дают новые клинописные надписи.

Хотя большинство текстов написаны на хеттском языке, древнейшем индоевропейском языке и основном языке региона, нынешние раскопки принесли сюрприз. В хеттском культовом ритуальном тексте археологи обнаружили отрывок для чтения, написанный на до сих пор неизвестном языке.

Профессор, доктор Даниэль Швемер, эпиграфист, руководивший раскопками из Вюрцбургского университета в Германии, определил, что этот язык принадлежал государству Калашма, расположенному на северо-западной окраине хеттского центрального региона, вероятно, в пределах современного региона Болу или Гереде.

Это открытие еще одного языка среди архивов Богазкей-Хаттуса, хотя и неожиданное, но согласуется со склонностью хеттов документировать ритуалы на иностранных языках. Ритуальные тексты, написанные хеттскими царскими писцами, опираются на различные анатолийские, сирийские и месопотамские традиции и языковые среды.

Такие тексты дают ценное представление о малоизвестном языковом ландшафте Анатолии эпохи поздней бронзы, где хеттский язык не был единственным языковым протагонистом. В частности, клинописные тексты из Богазкей-Хаттусы содержат сегменты лувийского и палацкого языков, двух анатолийско-индоевропейских языков, тесно связанных с хеттским. Недавно открытый язык калашма теперь присоединяется к этому разнообразному ансамблю.

Профессор доктор Элизабет Рикен, специалист по древним анатолийским языкам и коллега профессора Швемера, подтвердила, что этот новооткрытый язык относится к анатолийско-индоевропейской языковой семье.

Она является одной из древнейших в мире, а ее географическое расположение достаточно сложное. Примечательно, что, несмотря на географическую близость к палайскоязычным регионам, лингвистический анализ классифицирует этот текст как лувийский. Степень родства между языком калашма и другими лувийскими диалектами, распространенными в Анатолии позднего бронзового века, требует дальнейшего изучения.

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